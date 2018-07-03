Minik Leyla'nın Ölümünde Sır Perdesi Aralanıyor! Güvenlik Önlemleri Nedeniyle Konulduğu Yere Gidilememiş

18 gün önce Ağrı'da kaybolan ve dün akşam saatlerinde cansız bedenine ulaşılan 4 yaşındaki Leyla'nın ölümüne ilişkin yapılan açıklamalarda kaçırıldıktan sonra bölgede alınan güvenlik önlemleri nedeniyle Leyla Aydemir'in köyde konulduğu yere gidilemediği üzerinde durulurken, günlerce yemek ve süt verilmeyen küçük kızın açlıktan hayatını kaybettiği belirlendi.

"BULUNDUĞU TARİHTEN 2-3 ÖNCE DEREYE BIRAKILMIŞ"

Ağrı Valisi Süleyman Elban, 18 gün önce Ağrı'da kaybolan ve dün akşam saatlerinde cansız bedenine ulaşılan 4 yaşındaki Leyla'nın ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Elban açıklamasında, "18 günlük aramalar sonucunda dün 17.45 itibariyle derede cansız bedeni bulunmuştur. Yapılan otopsi ve değerlendirmeler neticesinde yavrumuzun yaklaşık 8-10 gün içerisinde ölmüş olduğu sonucuna varıldı. Bulunduğu tarihten 2-3 gün önce de dereye bırakıldığı yönünde tespitler mevcut.

"ÖLÜM NEDENİ 8-10 GÜN BOYUNCA AÇ KALMASI"

Ölüm nedeni çocuğun 8-10 gün aç bırakılması. Herhangi darp veya yaralanma izi mevcut değil. Bir vahşi hayvan tarafından yaralama da söz konusu değil. Üzerinde görülen kırmızı izler güneş yanığı. Çocukla ilgili herhangi bir istismar veya tecavüz emaresi yoktur. Bu sabaha karşı yavrumuzun otopsisi tamamlandı.

"OLAYLA İLGİLİ GÖZALTI VAR"

Vali Elban "Cenaze sabah 5 itibariyle aileye teslim edildi, ve yavrumuzun cenazesi defnedildi. Başımız sağ olsun. Gözaltı var ancak şuan açıklayamıyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ NEDENİYLE BULUNDUĞU YERE GİDİLEMEDİ

Kaçırıldıktan sonra bölgede alınan güvenlik önlemleri nedeniyle Leyla Aydemir'in köyde konulduğu yere gidilemediği üzerinde durulurken, günlerce yemek ve süt verilmeyen küçük kızın açlıktan hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük Leyla'nın öldüğünü fark eden kişi ya da kişiler, sakladıkları yerden cansız bedeni alıp, dere yatağına attığı üzerinde duruldu. Anne Şükran Aydemir, kızının sütten başka bir şey yiyip içmediğini, kaçıranların süt vermesini istemişti.