Minik Leyla'nın Ölmeden Önceki Son Görüntüleri Yürek Dağladı

Ağrı'da dedesinin köyüne giden ve kaybolan minik Leyla'nın cesedi, 18 gün sonra köyün 3 kilometre uzaklığındaki derede bulundu. Leyla'nın ölmeden önceki son görüntüleri amcası tarafından cep telefonuna kaydedildi.

"ÖLÜM NEDENİ 8-10 GÜN BOYUNCA AÇ KALMASI"



Ağrı Valisi Süleyman Elban, minik Leyla ile ilgili açıklama yaptı. Elban şunları söyledi: "Otopsi ve değerlendirmeler neticesinde yavrumuzun kaybolduktan sonra 8-10 gün içerisinde ölmüş olduğu sonucuna varıldı. Daha sonra da, bir yerde bekletilmiş ve bulunmasından 2-3 gün önce de, bulunduğu suyun içerisine bırakılmış... Ölüm nedeni, 8-10 gün aç bırakılması...

"BULUNDUĞU TARİHTEN 2-3 ÖNCE DEREYE BIRAKILMIŞ"

Ağrı Valisi Süleyman Elban açıklamasında, "18 günlük aramalar sonucunda dün 17.45 itibariyle derede cansız bedeni bulunmuştur. Yapılan otopsi ve değerlendirmeler neticesinde yavrumuzun yaklaşık 8-10 gün içerisinde ölmüş olduğu sonucuna varıldı. Bulunduğu tarihten 2-3 gün önce de dereye bırakıldığı yönünde tespitler mevcut." dedi.

ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ AMCASININ TELEFONUNDA

Leyla'nın ölmeden önceki son görüntüleri amcası tarafından cep telefonuna kaydedildi. Görüntülerde minik Leyla'nın ağlayarak yolda yürüdüğü, amcasının da arkasından defalarca kez "Bana bak, sen nereye gidiyorsun?" diye sorduğu görülüyor.