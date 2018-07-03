Minik Leyla'nın Ölmeden Önceki Son Görüntüleri Yürek Dağladı
Ağrı'da dedesinin köyüne giden ve kaybolan minik Leyla'nın cesedi, 18 gün sonra köyün 3 kilometre uzaklığındaki derede bulundu. Leyla'nın ölmeden önceki son görüntüleri amcası tarafından kaydedildi.
Ağrı'da dedesinin köyüne giden ve kaybolan minik Leyla'nın cesedi, 18 gün sonra köyün 3 kilometre uzaklığındaki derede bulundu. Leyla'nın ölmeden önceki son görüntüleri amcası tarafından cep telefonuna kaydedildi.
"ÖLÜM NEDENİ 8-10 GÜN BOYUNCA AÇ KALMASI"
Ağrı Valisi Süleyman Elban, minik Leyla ile ilgili açıklama yaptı. Elban şunları söyledi: "Otopsi ve değerlendirmeler neticesinde yavrumuzun kaybolduktan sonra 8-10 gün içerisinde ölmüş olduğu sonucuna varıldı. Daha sonra da, bir yerde bekletilmiş ve bulunmasından 2-3 gün önce de, bulunduğu suyun içerisine bırakılmış... Ölüm nedeni, 8-10 gün aç bırakılması...
"BULUNDUĞU TARİHTEN 2-3 ÖNCE DEREYE BIRAKILMIŞ"
Ağrı Valisi Süleyman Elban açıklamasında, "18 günlük aramalar sonucunda dün 17.45 itibariyle derede cansız bedeni bulunmuştur. Yapılan otopsi ve değerlendirmeler neticesinde yavrumuzun yaklaşık 8-10 gün içerisinde ölmüş olduğu sonucuna varıldı. Bulunduğu tarihten 2-3 gün önce de dereye bırakıldığı yönünde tespitler mevcut." dedi.
ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ AMCASININ TELEFONUNDA
Leyla'nın ölmeden önceki son görüntüleri amcası tarafından cep telefonuna kaydedildi. Görüntülerde minik Leyla'nın ağlayarak yolda yürüdüğü, amcasının da arkasından defalarca kez "Bana bak, sen nereye gidiyorsun?" diye sorduğu görülüyor.
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nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun amca bey nereye götürüyorsun o video çekilmiş ama leymamız gülmüyor nereye götürüyorsun nereye götürüyorsun bizde sana soruyoruz. . evlatlarımız ellerimizden gidiyor . . . sizi doğuran analar a sesleniyorum nasıl evlat yetiştirdiniz de 3 aylık bebeklere 3 yaşındakilere nasıl bir millet olduk kimsemiz kalmadı dayımız amcamız abimiz nasıl insanlar olduk nasıl. .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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simdi idam isteriz diyoruzda..olmıycak idam gelmiycek çünkü natodayız ..insan hakları .işte kopenag kriterleri.vs.vs.inanın su yaşanan felaket dram. her gün olsa .yine degişen bir şey olmıycak..Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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cennet ehliCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu işin altından çok farklı şeyler çıkacak sanki yoksa bu dünyalar güzeli boncuk gözlüye kim neden kıysınCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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çok ilginç.nereye gidiyorsun diye sesleniyor ama el kadar çocuğu alıp evine annesine bırakmıyor.bu işin içinden amca da çıkabilir.ama sonuca bak leylam gitti.kuzum benim sana sebep olanlar gebersin yansın ölsün cehhenem ateşinde yansın.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır