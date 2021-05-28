Minik Leyla'nın davasında, avukatın eline geçen ses kaydı incelenecek (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Minik Leyla'nın davasında, avukatın eline geçen ses kaydı incelenecek (3)

Minik Leyla'nın davasında, avukatın eline geçen ses kaydı incelenecek (3)
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir - Haberler | Güncel

UCİM BAŞKANI ÖZKAN: LEYLA'NIN BU MAHKEMEDE ARTIK SESİ YOKLeyla Aydemir'in yeniden görülen davası sonrasında UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan dernek üyeleri ile birlikte açıklama yaptı.

UCİM BAŞKANI ÖZKAN:  LEYLA'NIN BU MAHKEMEDE ARTIK SESİ YOK

Leyla Aydemir'in yeniden görülen davası sonrasında UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan dernek üyeleri ile birlikte açıklama yaptı. Özkan, "Salona girdiğimizde çocuk için konuşacak hiçbir ses yoktu. Sanık avukatları ısrarla davada bizleri istemedi. Mahkeme heyeti davada arkadaşlarımıza hiçbir şekilde söz vermemeye çalıştı. Peki bu çocuğun sesi kim olacak ? Bugün bu çocuk öldürüldü. Bir çocuk aramızda yok. Onun cansız bedeni bir dere kenarında gördük. Leyla'nın bu mahkemede artık sesi yok. El çektirildi. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Kapının önünde olsak bile 8 ekimde yine bu kapıda Leyla için yine adalet nöbetinde olacağız" diye konuştu. 


Minik Leyla'nın davasında, avukatın eline geçen ses kaydı incelenecek (3)
Minik Leyla'nın davasında, avukatın eline geçen ses kaydı incelenecek (3)
Minik Leyla'nın davasında, avukatın eline geçen ses kaydı incelenecek (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir

Son dakika haberi: Minik Leyla davasında mahkeme başkanından 'cinsel istismar' yok kararı
Son dakika haberi: Minik Leyla davasında mahkeme başkanından 'cinsel istismar' yok kararı
Yeniden görülen Yasin Börü davasında 20 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
Yeniden görülen Yasin Börü davasında 20 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
Boşanma aşamasındaki eşinin pusu kurduğu kadın dehşet gecesini anlattı: Benim adım Samet, 2 sene yatar çıkarım
Boşanma aşamasındaki eşinin pusu kurduğu kadın dehşet gecesini anlattı: Benim adım Samet, 2 sene yatar çıkarım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Antony Blinken Hasan Polatkan Mustafa Sarıgül
Magazin Murat Boz Hülya Avşar Demet Evgar Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Ufuk Sarıca Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Minik Leyla'nın davasında, avukatın eline geçen ses kaydı incelenecek (3) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 15:36:46. #1.13#

title