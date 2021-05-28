"Minik Leyla cinayeti" davasının sanıkları yeniden hakim karşısına çıkıyor
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"Minik Leyla cinayeti" davasının sanıkları yeniden hakim karşısına çıkıyor

Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan amca Yusuf Aydemir ile beraatine hükmedilen 6 sanığın yargılamalarına yeniden başlanıyor.

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan amca Yusuf Aydemir ile beraatine hükmedilen 6 sanığın yargılamalarına yeniden başlanıyor

'Minik Leyla cinayeti' davasının sanıkları yeniden hakim karşısına çıkıyor
'Minik Leyla cinayeti' davasının sanıkları yeniden hakim karşısına çıkıyor
'Minik Leyla cinayeti' davasının sanıkları yeniden hakim karşısına çıkıyor
'Minik Leyla cinayeti' davasının sanıkları yeniden hakim karşısına çıkıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

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"Minik Leyla cinayeti" davasının sanıkları yeniden hakim karşısına çıkıyor - Haberler
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