Minik Kuzey'e 20 Mayıs'ta nakil yapılacak (2)
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Minik Kuzey'e 20 Mayıs'ta nakil yapılacak (2)

Minik Kuzey'e 20 Mayıs'ta nakil yapılacak (2)
07.05.2020 17:17 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:17

'NAKİL İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI'?Adana'da, lösemi hastası Kuzey Deniz Şengezer'in doktoru, Çocuk Hemotolojisi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen, kök hücre veren Andreas adlı Giritli gencin 'Covid-19' testlerinin negatif çıktığını ve transplantasyon (nakil) için geri sayımın başladığını söyledi.

'NAKİL İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI'

?Adana'da, lösemi hastası Kuzey Deniz Şengezer'in doktoru, Çocuk Hemotolojisi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen, kök hücre veren Andreas adlı Giritli gencin 'Covid-19' testlerinin negatif çıktığını ve transplantasyon (nakil) için geri sayımın başladığını söyledi. Prof. Dr. Antmen, Kuzey Deniz'in kemoterapi tedavisi gördüğünü ve operasyon için hazırlandığını belirterek, "Yunanistan'dan gelen kök hücreler, -170 derecenin altında dondurulmuş şekilde saklanıyor. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın olduğu gün, Kuzey'in kemik iliğini tamamen ortadan kaldırdıktan sonra vericiden gelen kök hücreleri vereceğiz. Ardından da onların bir tohum gibi yerleşmesi, yeşermesi ve ürün vermesi yani kök hücrelerin vücutta kabul edilmesiyle ilgili 14 ile 21 günlük süreç başlayacak. Haziran ayının ortalarında mutlu haberi verip, Kuzey Deniz'i evine yollayacağımızı düşünüyorum" dedi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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