Minik Kuzey Deniz, süper kahraman kostümüyle taburcu oldu
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Minik Kuzey Deniz, süper kahraman kostümüyle taburcu oldu

ADANA'da Yunanistanlı Andreas'tan alınan kök hücrelerin 20 Mayıs günü nakledildiği 3 yaşındaki Kuzey Deniz Şengezer, bugün tedavi gördüğü hastaneden süper kahraman kostümüyle taburcu oldu.

Minik Kuzey Deniz, süper kahraman kostümüyle taburcu oldu
07.07.2020 15:24 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:28

ADANA'da Yunanistanlı Andreas'tan alınan kök hücrelerin 20 Mayıs günü nakledildiği 3 yaşındaki Kuzey Deniz Şengezer, bugün tedavi gördüğü hastaneden süper kahraman kostümüyle taburcu oldu. Çok mutlu olduğunu dile getiren Kuzey Deniz, "Eve gidince yemeğimi yiyeceğim, bisikletime bineceğim, doktorlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Özgül ve Gürcan Şengezer (31) çiftinin oğulları Kuzey Deniz, geçen yıl mayıs ayında ateşlendi. Minik Kuzey'in akut lenfoblastik lösemiye yakalandığı belirlendi. Şengezer çifti, kemoterapi tedavisi gören oğulları Kuzey'in hastalığının tek çaresinin kök hücre nakli olduğunu öğrendi. Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Hanya kentinde yaşayan Andreas'ın iliğinin Kuzey'e yüzde 90 uyumlu olduğu tespit edildi. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle uçuş seferlerinin kaldırılması, naklin iptaline sebep oldu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Üniversitesi Kök Hücre Bankası'nın girişimleri sonucu Andreas'tan alınan ilikler karayoluyla İstanbul'a, buradan da Adana'ya getirildi. -170 derecenin altında dondurulan kök hücreler 20 Mayıs günü Adana'da özel bir hastanede gerçekleşen operasyonla Kuzey Deniz'e nakledildi. Başarılı geçen operasyon sonrası Kuzey Deniz'in hastanede tedavi ve gözetim süresi başladı.

ÇOK ZORLU BİR SÜREÇ GEÇİRDİKKuzey Deniz'in doktoru Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen, yaşanan bu sürecin pandemiden dolayı yüzyılda bir denk gelecek bir durum olduğunu dile getirdi. Kuzey Deniz için Yunanistan'da bulunan donörün kök hücrelerinin Türkiye'ye transferinin salgın şartları nedeniyle neredeyse imkansızlaştığını fakat birçok noktadan aldıkları destekle bu işlemi başardıklarını dile getirdi. Kuzey Deniz'in tanı konulduktan sonra kemoterapiye cevap vermediğini ve bu nedenle kemik iliği naklinin sağlığına kavuşması adına kaçınılmaz olduğunu belirten Antmen, Yunanistan'daki donör Andreas'ın da bu konuda büyük hassasiyet gösterdiğini kendisine ayrıca teşekkür ettiklerini kaydetti. Kuzey Deniz'in nakil sonrası 48 gün tedavi ve gözetimin ardından sağlığına kavuştuğunu vurgulayan Antmen, "'Oldu-olacak' derken bugüne ulaştık. Kuzey artık sağlığına kavuştu ve evine dönebilecek. Tabi şunu da söylemek gerek. 3 yıl boyunca gözetimleri devam edecek. Hastalığın nüksetme riskine karşı takipte kalacağız" diye konuştu. DOKTORU GÖZYAŞI DÖKTÜKuzey Deniz'i tedavi eden sağlık ekibinde olan Çocuk Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hatice İlgen Şaşmaz da tedavi sürecini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.BİSİKLETİME BİNECEĞİM, YEMEK YİYECEĞİMHastaneden ayrılmadan önce doktorlarına veda eden Kuzey Deniz ise dışarı çıkabileceği için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Hastane odasından süper kahraman kostümüyle ayrılan minik Kuzey, "Evime gideceğim. Bisikletime bineceğim. Salıncakta sallanacağım. Daha sonra da yemeğimi yiyeceğim. Doktorlarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kuzey Deniz'in babası Gürcan Şengezer ise tarif edilemez mutluluk yaşadıklarını ve tüm lösemi hastası çocuklar için kök hücre bağışı yapılması gerektiğini söyledi. Anne Özgül Şengezer ise tek isteğinin oğluyla el ele yürüyüp dolaşmak ve eve gitmek olduğunu dile getirdi.


Kaynak: DHA

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