Minik Kur'an Kursu Öğrencileri Fidan Dikti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 4-6 yaş grubu Merkez Kız Kur'an Kursu öğrencileri, zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu.



Kur'an kursunun "Peygamber Gülleri" sınıfı öğrencileri, Atatürk Mahallesi Mehmet Evren Camisi kurs görevlileri Tuğba Göğebakan Çakmak ve Gülay Çavuş ile cami imam hatibi Abdurrahman Yıldırım'ın gözetiminde gerçekleştirilen etkinlikle, caminin bahçesine İslahiye Müftülüğünce temin edilen 25 zeytin fidanını dikti.

İlçe Müftüsü Ramazan Yıldırım, cami imam hatibi ile kurs görevlilerine etkinlik için teşekkür etti.

Kaynak: AA