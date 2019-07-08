Minik kulaçların sertifika heyecanı

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları'nın birinci dönem yüzme kursunu başarıyla tamamlayan minik yüzücüler, sertifikalarını Başkan Mustafa Dündar'ın elinden aldı.

Okulların kapanması ile birlikte başlayan Osmangazi Belediyesi Yaz Spor Okulları yüzme kurslarının birinci dönem eğitimlerine katılarak yüzmeyi öğrenen minikler, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Demirtaş Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen sertifika törenine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın yanı sıra AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, öğrenciler ve velileri katıldı.

Sertifika töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tesislerin vatandaşlar tarafından faal bir şekilde kullanıldığını belirterek, "Hem mimarisi hem de sosyal donatı alanlarıyla Osmangazi'de en iyi şartlar altında yaşamayı hedefliyoruz. Sizler desteklediğiniz müddetçe bizler hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Yapımını tamamlamak üzere olduğumuz Soğanlı ve Yeni Karaman Yüzme Havuzlarımızı önümüzdeki dönemde açacağız. Böylece modern tesislerimiz ile beş farklı noktada eğitimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Sporun, sağlıklı hayatın yanı sıra çocukların disiplinli, kararlı ve özgüvenli fertler olarak yetişmesine katkı sağladığının altını çizen Başkan Dündar, "Spor yapan bir gençlik, herkesin spor yaptığı bir şehir ve bununla birlikte sporcuların başarı elde etmesi bizler için en önemli husustur. Özellikle yüzme branşında Osmangazili sporcularımız Türkiye'deki madalyaları toplayarak bizleri onurlandırıyor. Bu dönem, yüzme kursumuzdan bin 600 öğrenci faydalandı. Buraya gelmek başarı için çıkılmış yolda önemli bir adımdır. İstiyorsak her şeyi başarırız. Bütün çocuklarımızı havuzlarımıza davet ediyorum. Velilerimize de çocuklarını yaz spor okullarına göndererek tatillerini spor yaparak geçirmelerini sağladıkları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Başkan Mustafa Dündar ile AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, öğrencilere sertifikalarını takdim etti. Tören sonunda dondurma ikram edildi. - BURSA

Kaynak: İHA