Minik Kübra bisiklet için biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
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Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Hatice Çarpar, Çubuk, Güncel

Minik Kübra bisiklet için biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Hatice Kübra Kaya, bisiklet almak için kumbarasında biriktirdiği 20 lirayı, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

07.04.2020 17:11 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:13
Minik Kübra bisiklet için biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Hatice Kübra Kaya, bisiklet almak için kumbarasında biriktirdiği 20 lirayı, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan inşaat işçisi Şeref ile Birgül Kaya çiftinin 6 yaşındaki kızı Hatice Kübra, bisiklet alabilmek için 3 ay önce para biriktirmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı duyan minik Hatice Kübra, bisiklet almak için biriktirdiği harçlıkları, kampanyaya bağışlamak istediğini annesine söyledi.

Anne Birgül Kaya, çocuğunun ısrar etmesi üzerine polis ekiplerinden bağışı yatırmak için yardım istedi ve polis ekipleri de durumu Çubuk Kaymakamı Adem Keleş'e bildirdi.

Keleş'in görevlendirdiği İlçe Vakıf Müdürü Alaattin Almış, Hatice Kübra'nın kumbarasından çıkan 20 lirayı kampanya için açıklanan banka hesap numarasına yatırılmak üzere tutanakla teslim aldı.

Hatice Kübra Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, televizyondan haberleri izlerken kampanyadan haberdar olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından çok etkilendiğini ve bisiklet alabilmek için biriktirdiği parayı vermek istediğini belirten Kaya, "Haber izliyordum Cumhurbaşkanımız oradan söyledi, ben de kampanyaya katılmak istedim. Bağış yapmak istediğimi anneme söyledim. Annem de polisleri aradı. Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya biriktirdiğim parayı bağışlamak istedim çünkü ülkemizi çok seviyorum." diye konuştu.

Anne Birgül Kaya da kızının bağış kararının kendisini gururlandırdığını ifade etti.

Minik Kübra bisiklet için biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Minik Kübra bisiklet için biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
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