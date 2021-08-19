Minik kramponlar liginde ilk düdük çaldı
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Minik kramponlar liginde ilk düdük çaldı

Minik kramponlar liginde ilk düdük çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Belediye Kütahyaspor ve Kütahya Altınordu Futbol Okulu'nun ortaklaşa düzenlediği 'Minik Kramponlar Ligi' Asım Alkış Stadı'nda oynanan maçlarla başladı.

Belediye Kütahyaspor ve Kütahya Altınordu Futbol Okulu'nun ortaklaşa düzenlediği 'Minik Kramponlar Ligi' Asım Alkış Stadı'nda oynanan maçlarla başladı.

Kütahya'da, Belediye Kütahyaspor ve Kütahya Altınordu futbol okulu tarafından düzenlenen Minik kramponlar ligi Kütahya, Tavşanlı Eskişehir ve Afyonkarahisar'dan gelen altyapı takımlarının katılımı ile start aldı. Pandemi döneminde yeşil sahalarda uzak kalan minikleri spora yönlendirmek ve tecrübe sahibi olması amacı ile başlayılan 'Minik Kramponlar Ligi' geçlerin gelişimlerine de büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Pandemi döneminde çocukların uzun süre evde vakit geçirdiklerinden dolayı minikleri spora yönlendirmek istediklerini söyleyen Belediye Kütahyaspor altyapı koordinatörü Ayhan Yaman, "Minik Kramponlar ligini başlattık. Kütahya, Eskişehir, Afyon, Tavşanlı temsilcileri ligin ilk haftasında burada başlayan takımlarımız var. Bunların yanı sıra Bursa, Bozüyük, Uşak illerinden katılacak takımlarımız var. Burada ki asıl amaç pandemi sürecinde çocuklarımız uzun süre evde kaldı, telefona bilgisayara hapsoldular. Bizlerde çocuklarda ki bu açığı kapatabilmek için hep birlikte bir koordinasyon oluşturduk. Amacımız inşallah daha fazla çocuğa ulaşmak. Minik kramponlar ligi 10 takımdan oluşacak ve ligin sonunda tüm çocuklarımıza kupa vereceğiz yani her takımı burada şampiyon edeceğiz. Çocuklarımız ile alakalı olarak futbolu yarışçılıktan çıkartıp yapılan ligin spor olduğunu sadece bir çalışma olduğunu onlara anlatmış olacağız" dedi.

Katıldıkları turnuvadan dolayı heyecanlı olduklarını ifade eden minikler ise takımlarına güvendiklerini ve tüm maçlarda galip gelmek istediklerini söylediler. - KÜTAHYA

Minik kramponlar liginde ilk düdük çaldı
Minik kramponlar liginde ilk düdük çaldı
Minik kramponlar liginde ilk düdük çaldı
Minik kramponlar liginde ilk düdük çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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