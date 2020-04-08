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Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Edremit, Yerel

Minik kız biriktirdiği parasını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı

Minik kız biriktirdiği parasını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı Van'ın Edremit ilçesinde ikamet eden minik Ebrar Türel, kumbarada biriktirdiği parasını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

08.04.2020 18:19 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:21

Minik kız biriktirdiği parasını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı

VAN - Van'ın Edremit ilçesinde ikamet eden minik Ebrar Türel, kumbarada biriktirdiği parasını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destekler devam ediyor. Edremit ilçesinin Erdemkent Mahallesi'nde ikamet eden 6. sınıf öğrencisi Ebrar Türel de bir süredir kumbarada biriktirdiği parayla kampanyaya destek olmaya karar verdi. Kararını ailesiyle paylaştıktan sonra sokağa çıkması kısıtlanan Türel, hemen 155 Polis İmdat hattını arayarak polis ekiplerinden destek istedi. Verilen adrese gelen polis ekipleri, sosyal mesafe kuralına uyarak minik Ebrar'ı ekip aracıyla alarak en yakın banka şubesine götürdü.

Burada açılan kumbaradan çıkan 108 TL, kampanya kapsamında belirlenen hesaba yatırıldı. Açıklamalarda bulunan Ebrar Türel, kampanyayı annesiyle birlikte sosyal medyada gördüğünü belirtti. Başlatılan kampanyaya sevindiğini ve destek vermek istediğini ifade eden minik Türel, "Kampanyayı annemle birlikte sosyal medyada gördüm. Böyle bir kampanyanın başlatılması bizi çok mutlu etti. Ülkemize katkıda bulunmak için biriktirdiğim harçlığımı ihtiyacı olan kişiye bağışlamaya karar verdim. Bu kampanyada benim de katkımın olmasını istedim. Lütfen Türkiye'm evde kal" dedi.

(YLM-MSA-Y)

Minik kız biriktirdiği parasını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı

Kaynak: İHA

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Minik kız biriktirdiği parasını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı
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