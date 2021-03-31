Kahramankazan Belediyesinden minik öğnencilere tiyatro etkinliği
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Kahramankazan Belediyesinden minik öğnencilere tiyatro etkinliği

Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel
Kahramankazan Belediyesinden minik öğnencilere tiyatro etkinliği

Kahramankazan Belediyesi, ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için Dünya Tiyatrolar Haftası ve Dünya Kütüphaneler Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirdi.

Kahramankazan Belediyesi, ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için Dünya Tiyatrolar Haftası ve Dünya Kütüphaneler Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ilçedeki ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı kazanması amacıyla "Kitap kurdu" isimli tiyatro oyununun sahnelendiği belirtildi.

Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi Salonu'nda düzenlenen etkinlikte maske ve mesafe kurallarına dikkat ederek oyunu takip eden minik öğrencilerin keyifli anlar yaşadığı aktarılan açıklamada, çocukların hem eğlendiği hem de öğrendikleri vurgulandı.

İlçedeki 6 okuldan öğrencilerin katıldığı tiyatro oyununun 2 seans halinde oynandığı bildirilen açıklamada, oyunun sonunda çocuklara pamuk şeker ikram edildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Serhat Oğuz, düzenledikleri tiyatro oyunu ile minik öğrencilerin kaliteli ve eğlenceli etkinlik yaşama imkanı bulduğunu belirterek, "Tiyatro, eğitim ve sanatsal açıdan çok önemli bir araç. Çocuklarımıza oyun ile hem tiyatronun hem de kitap okumanın önemine ilişkin farkındalık oluşturmaya çalıştık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Kahramankazan Belediyesinden minik öğnencilere tiyatro etkinliği
Kahramankazan Belediyesinden minik öğnencilere tiyatro etkinliği
Kahramankazan Belediyesinden minik öğnencilere tiyatro etkinliği
Kahramankazan Belediyesinden minik öğnencilere tiyatro etkinliği
Kahramankazan Belediyesinden minik öğnencilere tiyatro etkinliği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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