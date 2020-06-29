Minik kediler için iş makineleri çalışmayı durdurdu
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Minik kediler için iş makineleri çalışmayı durdurdu

Minik kediler için iş makineleri çalışmayı durdurdu Erzurum Aziziye Belediyesi tarafından Kentsel Dönüşüm çalışmalarının yapıldığı Gezköy mevkinde yıkım esnasında metruk bir evde kedi yavrularının görülmesi üzerine hafriyat çalışmaları 5 gün süreyle durduruldu.

29.06.2020 17:08 | Son Güncelleme: 29.06.2020 17:40

Minik kediler için iş makineleri çalışmayı durdurdu

ERZURUM - Erzurum Aziziye Belediyesi tarafından Kentsel Dönüşüm çalışmalarının yapıldığı Gezköy mevkinde yıkım esnasında metruk bir evde kedi yavrularının görülmesi üzerine hafriyat çalışmaları 5 gün süreyle durduruldu. Metruk bir evde anneleri tarafından beslenildiği öğrenilen kedi yavruları için Erzurum Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağı yetkilileri ve Aziziye Belediyesi tarafından adeta seferberlik ilan edildi.

Erzurum'da Aziziye Belediyesi tarafından Kentsel Dönüşüm çalışmalarına başlanıldı. Gezköy mevkinde ki yıkım esnasında ekipler metruk bina içerisinde 5 tane yavru kediye rastladı. Yavru kedilere herhangi bir zarar gelmemesi için Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsamında hafriyat çalışmaları 5 gün süreyle durduruldu. Aziziye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yavru kedilerin annesi de bulunarak Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.

"Anne ve yavrularına yeni yuva"

Aziziye Belediyesi tarafından herhangi bir zarar görmemeleri için kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapılacak yıkımın yarıda bırakılmasına sebep olan 5 yavru kedi ve annelerinin bundan sonraki süreçte Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağında yaşamaları sağlanacak. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye Belediyesi Fen İşleri ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerinin göstermiş olduğu özveriden dolayı teşekkür etti.

Son yıllarda savaşların egemen olduğu dünya üzerinde insan hayatının neredeyse yok sayıldığını hatırlatan Başkan Orhan, "Belediye ekiplerimizin 5 yavru kedi ve annesinin hayatının korunması adına göstermiş olduğu örnek çalışmayı takdirle karşılıyorum. Günümüzde hayvanlar için böylesi bir fedakarlık gerçekten memnuniyet verici. Allah Teala'nın 'Onlar benim sessiz kullarımdır' dediği hayvanların korunması insanlık vazifemizdir" diye konuştu.

Minik kediler için iş makineleri çalışmayı durdurdu

Kaynak: İHA

Manşet

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