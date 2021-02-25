Minik kayakçılar Uludağ'da yarıştı
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Minik kayakçılar Uludağ'da yarıştı

25.02.2021 11:37 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:40
Minik kayakçılar Uludağ'da yarıştı

Türkiye Kayak Federasyonunun (TKF) 2021 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini Minikler Festivali, Bursa'da düzenlendi.

Türkiye Kayak Federasyonunun (TKF) 2021 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini Minikler Festivali, Bursa'da düzenlendi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Uludağ Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona 10 yaş ve altı 68 sporcu katıldı.

Minik sporculardan Ada Orhon, Ali Budak, Selin Coşgun, Utku Demir Kanber, Sare Erdemir ve Rüzgar Atilla müsabakaları ilk sırada tamamladı.

Dereceye giren sporculara ödülleri, TKF Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Soyak, Bursa Kültür ve Turizm İl Müdürü Kamil Özer, TKF İl Temsilcisi Güven Karadağ ve yarışma gözlemcisi Selahattin Alptekin tarafından verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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