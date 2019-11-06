Minik Kartallılar Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etti

06.11.2019 10:02 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:08

Kartal Belediyesi kreşlerinde eğitim gören minik öğrenciler, yaklaşan 10 Kasım nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak ve saygılarını sunmak için Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etti.



Dolmabahçe Sarayı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu odayı ve sarayın çeşitli bölümlerini gezen öğrenciler, rehberlerden Dolmabahçe Sarayı'nın tarihi ile ilgili bilgi aldı. 10 Kasım öncesinde gerçekleşen gezide öğrenciler, Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği odada öğretmenlerini ve rehberleri soru yağmuruna tuttu. Sarayı ziyaret eden turistlerin de ilgi odağı olan minikler, unutulmaz bir gün yaşadı.



Sayısını 15'e çıkardıkları Kartal Belediyesi kreşlerinde çocuklara çağdaş eğitim vermenin yanı sıra Atatürk sevgisini de aşılamayı kendilerine görev edindiklerini belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Eğitim sadece 4 duvar içerisinde gerçekleştirilemez. Çocuklarımızın tarihi ve kültürel değerlerimizi öğrenebilmesi için bu geziler büyük önem taşımaktadır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlandığı gün olan 10 Kasım öncesinde böyle bir gezinin gerçekleştirilmiş olması da ayrı bir öneme sahiptir. Kreşlerimizde eğitim gören çocuklarımıza Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bir anlayış ile eğitim vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA