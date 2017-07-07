Minik Karikatüristler Macera Park'ta

Sakarya Büyükşehir Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı Yaz Kursu'nda minikler için eğitimler başladı.



Macera Park'ta düzenlen Yaz Kursu, 9 farklı branşta 6 haftalık bir eğitimi kapsayacak.Yaz Kursu'na gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetini aktaran Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, "Macera Park'ta bu yaz yaklaşık 500 öğrencimizle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımız Macera Park Yaz Kursu'nda hem eğlenerek hem de öğrenerek unutamayacakları bir yaz tatili geçirecekler" diye konuştu.



Yaz Kursları branşarı arasında yer alan Karikatür dersinde ise öğrenciler kalemin ve boyanın sihrini kağıda aktarıyor. Minik sanatçılar, çevrelerinde gördükleri nesne ve kavramları kağıdın sihirli dünyasına yansıtarak, yeteneklerini keşfetme fırsatı elde ediyor. Minikler, Sanatçı Osman Suroğlu'yla birlikte eğitimlerini sürdürüyor. - SAKARYA