12.01.2020 14:13 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:14

Minik kardeşleri pitbull saldırısından o kurtardı

ABD, (DHA) ? ABD'de pitbull köpeği, 6-7 yaşlarındaki kıza ve kucağındaki 1 yaşındaki kardeşine saldırdı. Saldırıyı fark eden bir adam, çocukları pitbulla boğuşarak kurtardı.

New York kentinin Spring Valley bölgesinde bir pitbull, kucağında kardeşini taşıyan küçük kıza saldırdı. Köpek, küçük kızı yere düşürerek kucağındaki minik kardeşinin paltosuna dişlerini geçirdi. Olay sırasında yoldan geçmekte olan ve kızın çığlıklarını duyan Moshe Lefkovits, hızlıca pitbullun üzerine atlayarak çocukları kurtarmaya çalıştı. Köpekle bir süre boğuşan adam, bir bıçakla bebeğin kıyafetlerini keserek çocukları pitbullun dişlerinden kurtardı. Dizginlenemeyen köpekle bir süre boğuşan adam çevredekilerin yardımıyla köpeği kontrol altına aldı. Şans eseri kız kardeşinin kucağında bulunan bebek saldırıyı hafif sıyrıklarla atlattı. Basın çocukları daha önce kurtarmaya gelen başka bir adama daha saldırdığı ve adamı birkaç yerinden ısırarak ciddi şekilde yaraladığını bildirdi.

Kaynak: DHA

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