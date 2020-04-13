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Kırklareli, Lüleburgaz, Türkiye, Güncel

Minik kardeşler dansla "Evde kal Türkiye" dedi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Duru Türkmen ve ablası Ece Naz Türkmen, "Evde kal" yazılarıyla süsleyerek sahneye döndürdükleri evlerinin salonunda yaptıkları danslarla "Evde kal Türkiye" mesajı verdi.

13.04.2020 11:43 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:44
Minik kardeşler dansla

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Duru Türkmen ve ablası Ece Naz Türkmen, "Evde kal" yazılarıyla süsleyerek sahneye döndürdükleri evlerinin salonunda yaptıkları danslarla "Evde kal Türkiye" mesajı verdi. Kardeşlerin bu dansı evde kalan birçok çocuğa umut olurken miniklerden Duru Türkmen daha önceden dondurucu soğukta İstiklal Marşı'nı tek başına okuyarak hafızalara kazınmıştı.

Lüleburgaz'ın Gündoğu Mahallesi'nde yaşayan Türkmen ailesi, evlerinin salonunu sahneye çevirerek çektikleri videolarla tüm Türkiye'ye "Evde kal" mesajı verdi. Dokuz yaşındaki Ece Naz Türkmen ile 7 yaşındaki Duru Türkmen kardeşlerin "Evde kal" yazılarıyla dolu pencerenin önünde yaptıkları dans gösterileri etkiledi. Geçtiğimiz Kasım ayında İstiklal Marşı'nı soğuk havada tek başına okuyarak gündeme damga vuran Duru Türkmen bu sefer ablasıyla birlikte evde kalınması yönünde mesaj verdi.

Pencerelerini "Evde kal" yazısıyla süslediler

Öte yandan İHA muhabirine konuşan Türkmen kardeşlerin anne ve babası Gökhan ile Burcu Türkmen, "Çocuklarımızın sıkılmaması için ve derslerinden de geri kalmamaları için böyle eğlenceli bir etkinlik yapmaya karar verdik. Çocuklarımız her akşam yaptıkları gösterilerle hem eğleniyor hem de sosyal medyadan paylaştığımı videolarla diğer çocuklara umut oluyor" dedi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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