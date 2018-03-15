Minik Kardeşler, Bu Kez Mehmetçik İçin Kutsal Topraklarda

Daha önce küçük yaşlarına rağmen umreye giden 3 minik kardeş, bu sene ise Mehmetçiğe dua etmek istediklerini söyleyerek ikna ettiği ailesi ile birlikte yineden kutsal topraklara doğru yola çıktı.

Gaziantep'in araban ilçesinde yaşayan 4 yaşındaki Nehir, 7 yaşındaki Fatma Kaya, bir yıl öncesinde güçlükle ikna ettiği annesi ile birlikte Kutsal toprakları ziyaret etti. Bu yılda kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen Kaya kardeşler, yeniden umreye gitmek istediklerini söyledi. Önce ailesini ikna edemeyen kardeşler, anne ve babasına Afrin'deki Mehmetçik için dua etmek istediklerini söyleyerek, ikna etmeyi başardı. Küçük kızlar, 6 aylık kardeşleri Muhammet, annesi ve babası Mehmet Kaya ile birlikte umre için yeniden yola çıktı.

Nehir ve Fatma isimli kardeşler, Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatında kahramanca mücadele eden Mehmetçiğe destek vermek amacıyla Mekke ve Medine'de dua etmek istediklerini belirtti. Milletin ve devletin bütünlüğü için de dua edeceklerini belirten küçük kardeşler, "Bize çok yakın bölgede askerlerimizin operasyonları var. Her gün televizyondan izliyoruz. Herkes bir şeyler yapıyor. Askerimize destek oluyor. Ayrıca zaman zaman askerlerimizin şehit olduğu haberlerini televizyondan izliyoruz. Babamıza da bu Mehmetçik için kutsal topraklarda dua etmek istediğimizi söyledik. Böylelikle ikna edebildik" diye konuştu.

İlk kez umreye gittiğini vurgulayan baba Mehmet kaya ise, "Kızlarım bu yılda Umreye gitmek istediklerini söylediler. Mekke ve Medine'nin çok sıcak olması nedeniyle çok sıcak olması nedeniyle götürmek istemedim. Ama ısrar edince Mehmetçik için dua edeceğini söyleyince dayanamadım. Zeytin Dalı Harekatı'nı söyleyince birlikte gitmeye karar verdim. Kutsal topraklardaki 20 günlük umre ibadetimiz boyunca Türk Ordusunun Afrin'de ki Zeytin Dalı Harekatına katılan kahraman Mehmetçiklerimize ve ülkemizin birliği ve bölünmez bütünlüğünü koruması için Allah'a dua edeceğiz. İnşallah dualarımız kabul olur" diye konuştu.

Minik hacı kız kardeşler, akrabaları ve havalimanındaki diğer umre yolcularının dualar eşliğinde kutsal topraklara doğru hareket etti. - GAZİANTEP