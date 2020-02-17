Minik karatecilerin kuşak sınavı

17.02.2020 12:40 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:41

Erzurum Çelebispor Kompleksinde gerçekleştirilen karate kuşak terfi sınavları yapıldı. Şubat dönemi kuşak sınavlarda başarılı olan karateciler bir üst kemere terfi etti. Karate İl Temsilcisi Ahmet Çelebi, 'Türk karatesi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda zirveye çıkacak" dedi.



Türkiye Karate Federasyonu Faaliyet Programında yer alan ve Erzurum İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Karate Kemer Terfi Kuşak Sınavları yapıldı.



Çelebispor Kompleksi'nde gerçekleşen sınavda, çeşitli yaş kategorilerindeki sporcular bir üst kemere terfi etmek için kuşak sınavında ter döktü. Karate Bölge Başkanı ve Erzurum Karate İl Temsilcisi Ahmet Çelebi ile karate antrenörleri Emre Karataş, Muhammet Çelebi, Kadir Şık ve Özkan Kıriveroğlu yönetiminde yapılan kuşak sınavları büyük ilgi gördü. Öğrenci velilerinin de büyük heyecanla izlediği kuşak sınavlarında karateciler üst kemere ulaşmak için kata ve kumitede tüm hünerlerini sergiledi. Sporcular, büyük bir mücadele verirken, aileleri alkışlarla onları destekledi.



Türkiye Karate Federasyonu faaliyet programında yer alan kuşak terfi sınavlarının devam ettiğini belirten Karate Bölge Başkanı ve Erzurum Karate İl Temsilcisi Ahmet Çelebi, karate kuşak sınavlarının güzel bir ortamda geçtiğini belirterek, "2019-2020 yılı kapsamında federasyonumuzun faaliyet programında yer alan kuşak sınavlarını Çelebispor Kompleksinde başlattık. Şubat dönemi karate kuşak terfi sınavlarını sorunsuz bir şekilde tamamladık. Diğer ilçe ve kulüplerimizde de kuşak sınavları devam edecek. Sınavlarda başarılı olan sporcular bir üst kemeri almaya hak kazanacaklar" dedi.



Erzurum Karatesi'nin Türkiye'de söz sahibi olmasında büyük emekleri olan ve özellikle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamalarında oluşturduğu olimpiyat halkaları ile karatenin olimpik olmasında önemli hamle yapan Ahmet Çelebi, Türk Karatesinin Tokyo 2020 Olimpiyatlarında tavan yapacağını söyledi.



Kuşak terfi sınavlarının ardından başarılı olan ve bir üst kemere terfi eden sporculara katılım sertifikası verildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA