Minik Karatecilerin Gaziantep Hazırlığı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin farklı yerlerine dikilen lale ve soğanlı bitkilerin açmaya başlamasıyla Konya'da bahar güzellikleri yaşanmaya başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya'da her yıl bahar aylarında açan lalelerin Konya'da insanlara huzur verdiğini ve şehri rengarenk görüntülerin sardığını söyledi.

Lalenin Anadolu'daki vatanı olan Konya'daki bu renk coşkusunun mutlaka görülmesini gerektiğini kaydeden Başkan Akyürek, şehir merkezinde başta tarihi mekanların çevresinde, yeşil alanlarda ve ana arterlerde milyonlarca lale ve soğanlı bitki bulunduğunu dile getirdi.

Lalelerle birlikte önümüzdeki günlerde sakuraların ( Japon süs kirazı) da açmaya başlayacağını, ardından şehri güllerin süsleyeceğini vurgulayan Başkan Akyürek, her mevsim açan çiçekler ve yeşil alan düzenlemeleriyle Çiçek Gibi Konya hedefine mutlaka ulaşmak istediklerini söyledi.