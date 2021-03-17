Minik karateciler kemer taktı
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Minik karateciler kemer taktı

17.03.2021 16:21 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:33
Minik karateciler kemer taktı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Gençlik Spor Kulübü bünyesinde yetişen 14 minik karateci kuşak ve diplomalarını aldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Gençlik Spor Kulübü bünyesinde yetişen 14 minik karateci kuşak ve diplomalarını aldı.

Mudanya GSK bünyesinde ilçe spor salonunda idmanlarına devam eden ve geçtiğimiz günlerde kemer imtihanı olan minik karateciler, kemerlerinin Karate Federasyonu tarafından onaylanması ile yeni kemerlerini takıp diplomalarını aldı. Antrenman salonunda yapılan törende sporculara yeni kemerleri ve diplomaları İlçe Spor Müdürü Sevgin Güneş, Kulüp Başkanı Hasan Torun ve Antrenör Hülya Demirci tarafından takdim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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