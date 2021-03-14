Minik kalplerden sağlıkçılara teşekkür mektupları

Boyabat ilçesi Abdurrahman Güneş İlkokulu öğretmenlerinden Vildan Ertürk ve Sevda Gözde Pir'in gerçekleştirdikleri "Sınıfım Çevrim İçi 2" e-Twinning projesi kapsamında Türkiye'nin farklı illerindeki 10 farklı öğretmen ve öğrencileri ile ortak bir çalışmaya imza attılar.

Boyabat ilçesi Abdurrahman Güneş İlkokulu öğretmenlerinden Vildan Ertürk ve Sevda Gözde Pir'in gerçekleştirdikleri "Sınıfım Çevrim İçi 2" e-Twinning projesi kapsamında Türkiye'nin farklı illerindeki 10 farklı öğretmen ve öğrencileri ile ortak bir çalışmaya imza attılar.

Sınıfım Çevrim İçi Öğrencileri salgın döneminde tüm gücüyle çalışan sağlık çalışanlarına minnettarlıklarını anlatan mektuplar, şiirler yazıp, resimler çizdiler. Yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı çalışma sonucunda yapılan resimler, yazılan mektuplar ve şiirler bir e-book haline getirildi.

Abdurrahman Güneş İlkokulu 2/A ve 2/C sınıfı öğrencilerinin yaptıkları çalışmalar, Abdurrahman Güneş İlkokulu Müdürü Ümit Kurnaz ve öğretmenleri tarafından Boyabat İlçe Sağlık Müdürü Uğur Bekir İnebeyli'ye teslim edildi.

Okul yönetimi, tüm dünyada ve ülkede yaşanan Kovid-19 salgını nedeniyle gecelerini gündüzlerine katan, tüm güçleriyle şifa dağıtmaya çalışan, virüs kapma tehlikesine rağmen her türlü çabayı gösteren, sağlık çalışanlarının haklarının ödenemeyeceğini dile getirerek teşekkürlerini ileterek, öğrencilerin sevgi dolu çalışmalarının tüm sağlık çalışanlarına iletilmesini istediler.

İlçe Sağlık Müdürlüğüne teslim edilen mektuplar resimler, şiirlerin bir kısmı İlçe Sağlık Müdürlüğünün panolarında sergilenirken bir kısmının da hastane ve Aile Sağlığı Merkezlerindeki sağlık çalışanlarına ulaştırılacağı dile getirildi.

İlçe Sağlık Müdürü Bekir İnebeyli, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın bizlere gösterdiği samimi takdir ve sevgileri ile bezenmiş güzel çalışmalarını büyük bir memnuniyetle kabul ettik. Sağlıkta şiddet olaylarının arttığı bu dönemde bu tür çalışmalar bize moral ve motivasyon kaynağı olmaktadır. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize tüm sağlık çalışanları adına teşekkürlerimi sunarım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun