Minik Kalplerden Mehmetçik'e Dua

Samsun'da anaokulu öğrencileri Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerler ile şehitler için dua kutusu oluşturdu.

Atakum'da özel bir okulun anasınıfı öğrencileri, okullarında oluşturdukları köşeyle, TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçik'e kendileri ve ailelerinin yanı sıra çevredekilerinde dua etmesini sağlıyor.

TSK'nin, Özgür Suriye Ordusu'nun desteğiyle sürdürdüğü harekatın başarılı geçmesi için Mehmetçik için bir dua da senden olsun düşüncesiyle okunan dualar ile dileklerin toplandığı Türk bayrağı şeklindeki dua kutusunun harekat boyunca açık kalacağı öğrenildi.

Anasınıfı öğrencilerinden 6 yaşındaki İrem Ceylin Pala, topladıkları duaları kutuya attıklarını söyledi.

Dualarının Mehmetçik ile birlikte olduğunu belirten Pala, "Mehmetçikleri çok seviyoruz. Allah'ım onları korusun. Onlar bizim için savaşıyorlar." diye konuştu.