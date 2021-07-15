Minik kalplerden '15 Temmuz' şarkısı
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Minik kalplerden '15 Temmuz' şarkısı

Minik kalplerden '15 Temmuz' şarkısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

15 Temmuz ruhunu unutmamak ve unutturmamak için yola çıkan Tuzla Atatürk İlkokulu öğrencileri, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde 'Vakit Gelir' şarkısını seslendirerek klip çekti.

15 Temmuz ruhunu unutmamak ve unutturmamak için yola çıkan Tuzla Atatürk İlkokulu öğrencileri, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde 'Vakit Gelir' şarkısını seslendirerek klip çekti.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde, Tuzla Atatürk İlkokulu öğrencileri koro eşliğinde 15 Temmuz şarkısı seslendirdi. Öğrenciler, müzik öğretmenleri Ümran Kocakır'ın çaldığı piyano eşliğinde seslendirdikleri klipte yer aldı. 15 Temmuz ruhunu unutmamak ve unutturmamak adına yapılan klip, ilkokul öğrencileri tarafından büyük bir görev bilinciyle hem çalışıldı hem de söylendi.

Koroda bulunan 4.sınıf öğrencisi Damla Erol, "15 Temmuz şehitlerimizin ruhunu yaşatmak ve anmak için böyle bir şarkı hazırladık. Çok heyecanlıydım. Öğretmenlerime ve sevgili arkadaşlarıma bize yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum" dedi. 4.sınıf öğrencilerinden Serra Ela Altıkiye, "Biraz heyecanlıydım. Biraz mutluydum. 15 Temmuzu yaşatmak için, şehitlerimizi anmak için bu şarkıyı yaptık. Öğretmenlerime, arkadaşlarıma ve Ümran hocama teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"15 Temmuz ruhunu unutmamak ve unutturmamak için"

Müzik öğretmeni Ümran Kocakır ise, "15 Temmuzla ilgili çocuklarla 'vakit gelir' şarkısı çalıştık. Bu şarkıyı çalıştırmamdaki amaç 15 Temmuz ruhunu çocuklara ve gelecek nesillere aşılamak, unutmamak ve unutturmamak için bu şarkıyı özellikle seçtim. Öğrencilerimiz büyük bir emekle, canla başla çalıştılar. Açıkçası hepsiyle gurur duydum. Çünkü yaşları çok küçük ve seviyelerinin üstünde bir eser çalıştılar ve bunu büyük bir heyecanla çalıştılar. Bu konuda çok mutluyum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Minik kalplerden '15 Temmuz' şarkısı
Minik kalplerden '15 Temmuz' şarkısı
Minik kalplerden '15 Temmuz' şarkısı
Minik kalplerden '15 Temmuz' şarkısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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