Minik Kaan İzmir'in Gururu Oldu

İllerarası Dostluk Karate Festivaline İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Ankara, Isparta, Tekirdağ ve İzmir olmak üzere 8 il, 20 kulüp, 360 sporcu katılımı ile büyük çoşku ve heyecanla gerçekleşti.

Foça Reha Midilli İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Kaan Yüksel (9), T.Erol Fight Clup Aliağa adına turnuvaya katılarak 2009 ferdi kumite 2. olarak gümüş madalya, 2009 erkek takım kumite ( T.Erol Fıght Clup Aliağa - Mert Karate Bursa ) 3. olarak bronz madalya ve kupasını aldı.

Minik Kaan'ın Antrenörü ve babası Kudret Yüksel '' İstanbul' da düzenlenen illerarası karate festivalinde bizlere gösterdikleri misafirperverlik ve dostluktan dolayı Cengiz Deniz Spor Kulubü ile Sayın Cengiz Deniz Hocamıza çok teşekkür ederiz. Turnava süresince bizlere destek ve teşviklerini esirgemeyen Foça Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Demirağ Beye ile Foça Hanımeli Kasap Şarküteri Et ve Market' e sporcum ve şahsım adına minnetlerimizi arz ederiz.''