Minik Kaan'dan Foça'ya zafer kupası

01.09.2019 16:48

Foçalı minik sporcu Kaan Yüksel, Manisa'da düzenlenen İllerarası Zafer Kupası Karate Turnuvasından altın madalyayla döndü.



Türkiye Karate Federasyonunun faaliyet programında yer alan turnuva, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Karate İl Temsilciliği işbirliğiyle Manisa Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Turnuva genel klasmanında 1.'liği Salihli Su Karate Kulübü, 2.'liği Denizli Dekai-Do Karate Kulübü, 3.'lüğü Mesir Karate Kulübü ve İzmir Aksiyon Kulübü paylaştı. Foça Reha Necla Midilli Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Kaan Yüksel 2009 doğumlular +45 kg kategorisinde 1. olarak altın madalya kazandı. - İZMİR

Kaynak: İHA