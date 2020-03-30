Minik judoculardan 'evde kal, spor yap Türkiye' mesajı - Minik judoculardan 'evde kal, spor yap Türkiye' mesajı Ispartalı minik judoculardan 'evde kal' klibi Dünyanın dört bir yanını etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrasında 'Evde Kal' çağrısına Ispartalı minik judocular da katıldı.

- Minik judoculardan 'evde kal, spor yap Türkiye' mesajı

Ispartalı minik judoculardan 'evde kal' klibi

ISPARTA - Dünyanın dört bir yanını etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrasında 'Evde Kal' çağrısına Ispartalı minik judocular da katıldı. Koronavirüs dolayısıyla spor salonlarının ve alanlarının kapanmasının ardından Ispartalı minik judocular, evde spor yapıyorlar.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında antrenmana gidemeyen sporcular, 'Evde Kal, Hareketsiz Kalma, Spor Eve Sığar' sloganıyla evde kalmanın spora engel olmadığını söyleyerek, evde yaptıkları antrenmanları kayıt altına alıyorlar. Görüntülerini antrenörleriyle paylaşan minik sporcular, 'Evde Kal, Spor Yap, Türkiye. Evde Kal Türkiye' mesajları veriyorlar.

Minik judocular, mekik ve esnemenin yanı sıra evdeki büyükleriyle ısınma hareketleri yapıyorlar. Minikler, özellikle amcalarını ve teyzelerini sokağa çıkmamaları için de çağrıda bulunuyor.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörü Gülşen Sönmez'in öğrencileri verdikleri mesajlar ve çalışma hırslarıyla dikkatleri üzerine çektiler.

Kaynak: İHA