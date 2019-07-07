Minik judocular Balkan şampiyonu

Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye, takım sıralamasında zirvede yer aldı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın Timisoara kentinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldız ekip 7 altın, 4 gümüş ve 9 bronz madalya elde etti.

Takım sıralamasında Türkiye ilk basamakta yer alırken, ev sahibi Romanya ikinci, Bosna Hersek ise üçüncü oldu.

Kaynak: AA