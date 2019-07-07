Minik judocular Balkan şampiyonu

Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye, takım sıralamasında zirvede yer aldı.

Minik judocular Balkan şampiyonu

Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye, takım sıralamasında zirvede yer aldı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın Timisoara kentinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldız ekip 7 altın, 4 gümüş ve 9 bronz madalya elde etti.
Takım sıralamasında Türkiye ilk basamakta yer alırken, ev sahibi Romanya ikinci, Bosna Hersek ise üçüncü oldu.

Kaynak: AA
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