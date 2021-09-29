BURSA (Habermetre) - 29 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

Minik itfaiye erleri görev başında

BURSA - İtfaiye teşkilatının kuruluşunun 307. yıl dönümü Bursa'da renkli etkinliklerle kutlanıyor. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte ana sınıfı öğrencileri itfaiye eri oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İtfaiye Haftası nedeniyle ana sınıfı öğrencilerine özel program hazırladı. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler kendilerine özel olarak hazırlanan parkurda mahsur kalan oyuncak ayıyı kurtarmak için saniyelerle yarıştı. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personelleri tarafından çocuklara uygulamalı olarak yangın söndürme yöntemleri de eğlenceli bir şekilde anlatıldı. İlk önce yangın parkuruna gelen çocuklar yere yerleştirilen lastiklerin üzerinden atladı. Parkurun sonunda ise minik itfaiye erleri sanal alevlere su sıkarak parkurda mahsur kalan oyuncak ayıyı kurtardı.

Öğrenciler etkinliğin sonunda itfaiye personeli ve Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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