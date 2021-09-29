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Minik itfaiye erleri görev başında

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Minik itfaiye erleri görev başında

29 EYLÜL 2021BASIN BÜLTENİMinik itfaiye erleri görev başındaBURSA - İtfaiye teşkilatının kuruluşunun 307. yıl dönümü Bursa'da renkli etkinliklerle kutlanıyor.

BURSA (Habermetre) - 29 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

Minik itfaiye erleri görev başında

BURSA - İtfaiye teşkilatının kuruluşunun 307. yıl dönümü Bursa'da renkli etkinliklerle kutlanıyor. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte ana sınıfı öğrencileri itfaiye eri oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İtfaiye Haftası nedeniyle ana sınıfı öğrencilerine özel program hazırladı. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler kendilerine özel olarak hazırlanan parkurda mahsur kalan oyuncak ayıyı kurtarmak için saniyelerle yarıştı. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personelleri tarafından çocuklara uygulamalı olarak yangın söndürme yöntemleri de eğlenceli bir şekilde anlatıldı. İlk önce yangın parkuruna gelen çocuklar yere yerleştirilen lastiklerin üzerinden atladı. Parkurun sonunda ise minik itfaiye erleri sanal alevlere su sıkarak parkurda mahsur kalan oyuncak ayıyı kurtardı.

Öğrenciler etkinliğin sonunda itfaiye personeli ve Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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