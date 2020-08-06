Minik İhsan Arda, torpil patlamasıyla görme yetisini kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Minik İhsan Arda, torpil patlamasıyla görme yetisini kaybetti

KONYA'da arkadaşının deliğe bıraktığı torpile bakarken meydana gelen patlama sonucu yaralanan 7 yaşındaki İhsan Arda Alay, gözlerinden iki kez ameliyat oldu.

Minik İhsan Arda, torpil patlamasıyla görme yetisini kaybetti
06.08.2020 09:37 | Son Güncelleme: 06.08.2020 10:02

KONYA'da arkadaşının deliğe bıraktığı torpile bakarken meydana gelen patlama sonucu yaralanan 7 yaşındaki İhsan Arda Alay, gözlerinden iki kez ameliyat oldu. Sağ gözü yüzde 30, sol gözü ise yüzde 10 görebilen İhsan Arda'nın babası Nabi Alay (36), 'Oğlum pilot olmak istiyordu. Şu anki süreçte bu çok zor. Anne-babaların buna çok dikkat etmesini istiyorum. Çocuklar kendilerine de zarar verebilir veya benim oğlum gibi başka bir çocuğa da zarar verebilir" dedi.

Olay, 28 Temmuz günü akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oturdukları sitenin içerisindeki parkta, arkadaşlarıyla oynayan ilköğretim 2'nci sınıf öğrencisi İhsan Arda Alay, bir arkadaşının duvardaki deliğe torpil bıraktığını gördü. Merak edip, bakmak için deliğe yaklaşan İhsan Arda, torpilin patlaması sonucu gözlerinden ağır yaralandı. İlk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Oğlunu parkta yaralı bir şekilde gören baba Nabi Alay, olay yerine gelerek İhsan Arda'yı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada hemen ameliyata alınan İhsan Arda Alay, daha sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada da ikinci kez ameliyat edilen küçük çocuk, daha sonra taburcu oldu.

İhsan Arda'nın ailesi sorumlular hakkında şikayetçi oldu. 'ANNE BABALAR DİKKAT ETSİN'İhsan Arda'nın gözlerinde hasar meydana geldiğini belirten baba Nabi Alay şunları söyledi: "Bayramdan iki gün önce sitenin bahçesinde çocuklar oyun oynarken başka bir çocuğun torpil atması sonucu oğlum torpile bakmış. Bu sırada torpil yüzüne patlıyor. İki gözünde de hasar oluştu. Hastaneye götürdük o gece ameliyat oldu. Gözünden parça çıkarıldı. Kurban Bayramı'nın birinci günü de diğer gözünden ameliyat oldu. Şu an gözünün bir tanesi yüzde 10, diğer gözü de yüzde 30 görüyor. İlerleyen safhalarda ne olacağı hakkında sonuç verilemiyor.  Ne olacağını ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Anne babaların buna dikkat etmesini istiyorum. Anne babalar, çocuğun hevesi var diye bir torpil, patlayıcı madde almamalı. Yaptıracaksa bile kontrollü şekilde yaptırmalılar. Hiç alınmasın. Kendisine de, bir başkasına da zarar verebilir, bunun için daha duyarlı olunmasını istiyorum" dedi.'İLERİDE PİLOT OLMAK İSTİYORDU'İhsan Arda'nın ileride pilot olmak istediğini ancak bu şartlarda zor olduğunu belirten Nabi Alay, "Bize bayram olmadı. Benim için bayram çocuğumun ikinci ameliyatını olduğu gün oldu. Çünkü ilk ameliyatını olduğu zaman iki gözü de görmeyecek şekilde şeyler söylendi. Şu an işlerini biraz yapabilecek şekilde görebiliyor. Benim bayramım o gündü. Arda şu an için farkında değil. Ne olduğunu, nasıl olduğunun ya da ileride neler yaşayabileceğini bilmediği için şu an hiçbir şey hissedemiyor. Bu ilerleyen zamanlarda çıkacak. Belki okul hayatı bile çok zor olacak. İleride pilot olmayı çok istiyordu ama şu süreçte o da zor. Allah büyüktür inşallah daha iyisi olsun diyoruz" diye konuştu. 'BULANIK GÖRÜYORUM'Nesneleri seçmede zorlandığını belirten İhsan Arda ise şunları kaydetti: "Çocuk torpili deliğe soktu. Ben önündeydim direkt patladı. Sonra da komşumuz beni buraya kadar getirdi. Babamda beni hastaneye götürdü. Şu an bulanık görüyorum" dedi.

Enfeksiyon riski olduğu için evden dışarıya çıkamayan İhsan Arda'nın arkadaşları da küçük çocuğu yalnız bırakmıyor. Balkona çıkan İhsan Arda'ya alkışlarla moral veriyorlar.

 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü 3. Sayfa
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi Magazin
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs nedeniyle tamamen dolu hastanemiz yoktur Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs nedeniyle tamamen dolu hastanemiz yoktur
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı Magazin
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi Politika
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin? Politika
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
Altın 468 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Altın 468 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
İstanbul'da kızlar, sokak ortasında birbirlerine girdi
İstanbul'da kızlar, sokak ortasında birbirlerine girdi
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey
Temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yarın başlıyor
Temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yarın başlıyor
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikoloji bölümüyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı olur
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikoloji bölümüyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı olur
Kemalpaşa Belediyesi'nde bir personelde koronavirüs tespit edildi, 30 kişi idari izne çıkarıldı
Kemalpaşa Belediyesi'nde bir personelde koronavirüs tespit edildi, 30 kişi idari izne çıkarıldı
İstanbul'da elektrikli scooter ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada
İstanbul'da elektrikli scooter ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
Çin'de koronavirüsün ardından 'Bunya virüs' alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti, 60 vaka tespit edildi
Çin'de koronavirüsün ardından "Bunya virüs" alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti, 60 vaka tespit edildi
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
Beyrut'taki patlama nasıl gerçekleşti? Komplo teorileri art arda geliyor
Beyrut'taki patlama nasıl gerçekleşti? Komplo teorileri art arda geliyor
Eski eşinin tehditleri yüzünden eve kapanan kadın Twitter'dan haykırdı: Ölmek istemiyorum
Eski eşinin tehditleri yüzünden eve kapanan kadın Twitter'dan haykırdı: Ölmek istemiyorum
Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül'ün paylaşımı Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı
Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül'ün paylaşımı Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı
Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum
Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendirdi
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendirdi
Roma, 591 milyon euro karşılığında Dan Friedkin'e satıldı
Roma, 591 milyon euro karşılığında Dan Friedkin'e satıldı
Bakan Koca, Konya için söylenen 'Hastaneler yüzde yüz doldu' iddialarına yanıt verdi
Bakan Koca, Konya için söylenen "Hastaneler yüzde yüz doldu" iddialarına yanıt verdi
Fatih Terim'e 'Futbolun mafyası sen misin?' diyen eski futbolcu tehdit aldığını itiraf etti
Fatih Terim'e "Futbolun mafyası sen misin?" diyen eski futbolcu tehdit aldığını itiraf etti
MasterChef Türkiye'de bir ilk! 6 kişilik final bu sefer 4 kişiyle oynandı
MasterChef Türkiye'de bir ilk! 6 kişilik final bu sefer 4 kişiyle oynandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Yaşar Güler Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Coşkun Sabah Merve Boluğur Orhan Gencebay
Spor Jose Sosa Okan Buruk Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Süleyman Hurma
Daha Fazla Beyrut Lübnan Patlama Ağustos
Şu an buradasınız: Minik İhsan Arda, torpil patlamasıyla görme yetisini kaybetti - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 10:54:44. #1.15#
title