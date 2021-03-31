Minik Hızır Ali Günden'in hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında

Avcılar'da 5 yaşındaki çocuğun evinin önünde kamyonet üstünden geçerken çocuk hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti.

Avcılar'da 5 yaşındaki çocuğun evinin önünde kamyonet üstünden geçerken çocuk hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti. Yaşanan feci kaza anı güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün öğlen 14.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Hızır Ali Günden (5) isimli çocuk evinin önünde karşıdan karşıya geçerken yoldan geçen kamyonet üzerinden geçti. Yaşanan kaza sonrasında ağır yaralanan minik Umut, hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti. Sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay sonrası yakınları sinir krizi geçirdi. Olayı duyan minik Hızır Ali Günden'in akrabası yaşananları anlatarak, "Çocuğa vurmuş, çocuk vefat etti. 5 yaşlarındaydı, sürücü teslim oldu. Çocuk karşıdan karşıya geçiyormuş" dedi.

FECİ OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Yaşanan feci olay ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetin yolda seyir halinde iken Umut K.'nin karşıdan karşıya koşması ve bir anda kamyonetin ön ve arka tekerlerinin üzerinden geçmesi görülüyor.

(Murat Delice - Erdal Can İçelli - Ensar Kıranlıoğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı