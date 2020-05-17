Minik Hilal, sağlığına kavuşmak için kök hücre bekliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Minik Hilal, sağlığına kavuşmak için kök hücre bekliyor

İZMİR Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hastanesi'nde geçen nisan ayından bu yana lösemi tedavisi gören Hilal Yıldız (2), hayata tutunmak için kemik iliği nakli bekliyor.

Minik Hilal, sağlığına kavuşmak için kök hücre bekliyor
17.05.2020 17:59 | Son Güncelleme: 17.05.2020 18:00

İZMİR Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hastanesi'nde geçen nisan ayından bu yana lösemi tedavisi gören Hilal Yıldız (2), hayata tutunmak için kemik iliği nakli bekliyor. Hilal'in babası Yunus Yıldız, sadece kendi kızı için değil, aynı hastalığı yaşayan çocuklar için kök hücre bağışında bulunmasını istedi.

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Yeşim-Yunus Yıldız çiftinin tek çocuğu Hilal Yıldız, rahatsızlanınca 22 Nisan'da Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde minik Hilal'e lösemi teşhisi konuldu. Sağlığına kavuşması için ilik nakli olması gereken Hilal için harekete geçen ailesi, 400'e yakın kök hücre bağışçısı buldu. Ancak, hiçbirinin kök hücresi Hilal'e uymadı. Kızının hastalığını öğrendiklerinde büyük üzüntü yaşadıklarını belirten Yunus Yıldız (28), "22 Nisan'da, çocuğumun artan şikayetleri üzerine hastaneye getirdik ve lösemi olduğunu öğrendik. Ten rengi sapsarıydı. Kansızlığı çok belirgindi ve geceleri uyumuyordu. Koronavirüs salgını nedeniyle hastaneye de gelmek istememiştik. Sonucun böyle olacağını tahmin etmiyorduk. Başkalarında gördüğümüz şeyi kendimiz yaşadık. İlk hafta eşim ve benim için çok zorlu geçti. Ancak artık kanıksamak durumundayız ve elimizden geldiğince güçlü durmamız gerekiyor. Hastaneye ilk geldiğimizde kızım, orta seviyeli risk grubunda yer alıyordu. Ancak tedavilere olumsuz cevap verince yüksek risk grubuna dahil oldu. Hastanede hastalığı en sıkıntılı geçen Hilal ve en dikkat etmesi gereken aile de biziz" dedi.

SADECE HİLAL İÇİN ÇABALAMIYORKızı Hilal'in yeniden sağlığına kavuşması için ilik nakline ihtiyaç olduğunun altını çizen baba Yıldız, şunları söyledi:

"Bizim bu durumda ilik nakline ihtiyacımız var. Çünkü Hilal tek çocuk olduğu için dışarıdan bulmamız gerekiyor. Bir kardeşi olmuş olsa belki onun kök hücresi uyum sağlayabilirdi. Yurt dışından da bulunabiliyormuş ancak bunun da maddi bir boyutu var. Tüm çevremizi bağışçı olmaya çağırıyoruz. Hilal için bu yola çıktık ve diğer çocukları da görünce bu çabayı genişletmeye çalıştık. Sadece ben ve arkadaş çevremden 400 kök hücre bağışçısına çıktık. Bu hastalıkla uğraşan herkese umut olmak istiyoruz. Ülkemizin her köşesinden bağışçılar bana fotoğraf atıyor. Bu hastalık herkesin başına gelebilir. Bu durumda olan ailelere destek olmalıyız. Bize bu süreçte çok destek oldular. Ne kadar çok bağışçı olursa o kadar çok çocuk kurtulabilir."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Haber
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken 'Sen daha ölmedin mi?' demiş Haber
Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken "Sen daha ölmedin mi?" demiş
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı Haber
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını...
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a 'UEFA Kupası' tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım Haber
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Hallerde dip yapan fiyatlar marketlerde fırlayınca, komisyoncular bakanlıktan tanzim satış istedi
Hallerde dip yapan fiyatlar marketlerde fırlayınca, komisyoncular bakanlıktan tanzim satış istedi
Hindistan'da farelerle birlikte ibadet edilen yer: Karni Mata Tapınağı
Hindistan'da farelerle birlikte ibadet edilen yer: Karni Mata Tapınağı
Borussia Dortmund, sahasında Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti
Borussia Dortmund, sahasında Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti
Kamerun'da 'sahte peygamber' papazın koronavirüs iddiasıyla ölmesi gerginliğe yol açtı
Kamerun'da "sahte peygamber" papazın koronavirüs iddiasıyla ölmesi gerginliğe yol açtı
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı
İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı
Havalandırma yetersiz kalınca 8 bin tavuk çırpına çırpına can verdi
Havalandırma yetersiz kalınca 8 bin tavuk çırpına çırpına can verdi
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu
İran, ülkeyi esir alan çekirge istilasına karşı orduyu sahaya sürmeye hazırlanıyor
İran, ülkeyi esir alan çekirge istilasına karşı orduyu sahaya sürmeye hazırlanıyor
Arsenal'in eski menajeri Unai Emery: Mesut etrafındaki oyunculara bel bağlayan biri
Arsenal'in eski menajeri Unai Emery: Mesut etrafındaki oyunculara bel bağlayan biri
Koronavirüsü 'basit bir grip' diyerek küçümseyen Bolsonaro'nun ülkesinde bir günde 845 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüsü "basit bir grip" diyerek küçümseyen Bolsonaro'nun ülkesinde bir günde 845 kişi hayatını kaybetti
Arnavutköy'de küçük bir kızın Suriyeliler tarafından taciz edildiği iddiası mahalleyi karıştırdı
Arnavutköy'de küçük bir kızın Suriyeliler tarafından taciz edildiği iddiası mahalleyi karıştırdı
Fatih Terim 20 yıl önceki Terim'e mektup yazdı: Mücadele asla sona ermeyecek
Fatih Terim 20 yıl önceki Terim'e mektup yazdı: Mücadele asla sona ermeyecek
Antalya'da 38,8 derece ölçülen sıcaklık, 1929 yılından bu yana mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık oldu
Antalya'da 38,8 derece ölçülen sıcaklık, 1929 yılından bu yana mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık oldu
Fransız kulübü Nice, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün peşinde
Fransız kulübü Nice, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün peşinde
Schalke forması giyen milli yıldız Ozan Kabak'a Rus ekibi Zenit talip oldu
Schalke forması giyen milli yıldız Ozan Kabak'a Rus ekibi Zenit talip oldu
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti
Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı
Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı
Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Ahmet Oğuz'u transfer etmeyi planlıyor
Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Ahmet Oğuz'u transfer etmeyi planlıyor
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu
Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Devlet Bahçeli Berat Albayrak Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Acun Ilıcalı Ersin Korkut Serdar Ortaç Jennifer Lopez
Spor Hasan Şaş Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Avrupa Antalya Galatasaray
Şu an buradasınız: Minik Hilal, sağlığına kavuşmak için kök hücre bekliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.5.2020 18:15:37. #1.15#
title