Minik hayvanseverin neşeli görüntüleri tıklanma rekoru kırdı

02.12.2019 17:15 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:20

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 1 yaşındaki bebeğin neşeli görüntüleri tıklanma rekoru kırıyor.



İlçeye bağlı Hasanköy Mahallesi'nde ikamet eden Uğur ve Alev Arslan'ın 1 yaşındaki oğlu Miraç Doğan Arslan, evlerinin bahçesinde 'Karabaş' ismi verilen köpeğiyle oynadığı esnada, başka bir köpek yanlarına yaklaştı. Yaklaşan sokak köpeğini gören Miraç, sokak köpeğini belinden ısırmaya çalıştı. O anları cep telefonuyla görüntüleyen annesinin müdahalesiyle köpeklerden uzaklaşan Miraç'ın bu görüntüleri tıklanma rekoru kırdı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA