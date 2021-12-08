Minik Hamza Ali dünyadaki 3'üncü vaka olarak literatüre girecek (2)

İZMİR (DHA) - AİLE İKİNCİ KEZ MUCİZEYİ YAŞADI

İzmir'de hamileyken koronavirüse yakalanan ve zorlu bir süreç geçiren anne Semra Alatürk, ilk çocuğu Ertuğrul Furkan Alatürk'ün de yeni dünyaya gelen Hamza Ali gibi bir mucizeyi yaşadığını anlattı. Anne Alatürk, "Büyük oğlum Ertuğrul Furkan ikizdi. İkizi anne karnında öldü ve beni zehirledi. Ertuğrul Furkan, kalbinde mitral kapak darlığı ile doğdu. Bu hastalıktan kurtulan Ege Bölgesi'ndeki ilk bebekti. Şimdi Hamza Ali'de ikinci kez mucize yaşadık. Çok şükür iyiyiz. Büyük bir ders aldık. Yaralarım, iyileşir iyileşmez aşı yaptıracağım. Bu süreçte beni de bebeğimi de kurtaran Medicana İnternational İzmir Hastanesi'ne teşekkür ederim" dedi.

"Çocuğun genel klinik seyrine bakıldığında Kovid-19'dan başka bir sebep görünmüyor. Muhtemelen annenin geçirdiği şiddetli Kovid-19 nedeniyle bebekte de bir takım dolaşım bozuklukların olduğunu düşünüyoruz. Hamza bebek dünyada bilinen üçüncü vaka. Literatüre bakıldığında dünyada Hamza Ali gibi iki bebek daha var. İkisinde de ince bağırsak düzeyinde yırtılma oluşmuş Hamza Ali'nin ise apendikste yırtık vardı. Ameliyat sonrası hızlı bir iyileşme yaşandı. Annenin testi negatife dönene kadar bebek bizim misafirimiz oldu. Şimdi herkes çok iyi. Bebek normal gelişim gösteriyor."