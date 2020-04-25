Minik Hamza 155'i arayarak Türk Bayrağı İstedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Minik Hamza 155'i arayarak Türk Bayrağı İstedi - Haberler
Polis, Ağrı, Güncel, Haber

Minik Hamza 155'i arayarak Türk Bayrağı İstedi

Ağrı'da 155'i arayarak Türk Bayrağı isteyen minik Hamza'nın isteğini polis ekipleri yerine getirdi.

25.04.2020 00:28 | Son Güncelleme: 25.04.2020 00:28
Minik Hamza 155'i arayarak Türk Bayrağı İstedi

Ağrı'da 155'i arayarak Türk Bayrağı isteyen minik Hamza'nın isteğini polis ekipleri yerine getirdi.

Ağrı'da korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler nedeniyle dışarıya çıkamayan minik Hamza, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerini arayarak Türk Bayrağı istedi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri Türk Bayrakları ve balonlar alarak minik Hamza'nın evine gitti. Polis ekiplerini görünce sevinen Hamza Türk bayraklarını ve balonları alarak ekiplere teşekkür etti. - AĞRI

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Beyaz Saray doktoru, Trump'ın beyin yakan 'koronavirüs' önerisi karşısında dondu kaldı Haberler
Beyaz Saray doktoru, Trump'ın beyin yakan "koronavirüs" önerisi karşısında dondu kaldı
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğü iddia edildi Haberler
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğü iddia edildi
Köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı Haberler
Köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
Çin'in ilaç yalanı ortaya çıktı, Dünya Sağlık Örgütü özür diledi Haberler
Çin'in ilaç yalanı ortaya çıktı, Dünya Sağlık Örgütü özür diledi
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Ünlü vaizin Ramazan ekranlarında neden yer almadığı ortaya çıktı Haberler
Ünlü vaizin Ramazan ekranlarında neden yer almadığı ortaya çıktı
Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi
Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Ercüment Ovalı'nın aşı çalışmasıyla ilgili açıklama: Sonuç alamama ihtimali yüksek
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Ercüment Ovalı'nın aşı çalışmasıyla ilgili açıklama: Sonuç alamama ihtimali...
Koronadan 50 bin kişinin öldüğü ABD'de defin işlemlerine vinç de dahil edildi
Koronadan 50 bin kişinin öldüğü ABD'de defin işlemlerine vinç de dahil edildi
Hakkari'de, drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de, drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Tartıştığı babasının arabasını kundakladı
Tartıştığı babasının arabasını kundakladı
Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye Sebastian Giovinco için onay verdi
Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye Sebastian Giovinco için onay verdi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Önümüzdeki bir kaç haftayı izledikten sonra bazı yasaklar gevşetilebilir
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Önümüzdeki bir kaç haftayı izledikten sonra bazı yasaklar...
Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık
Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere 'paralel devlet' demesine cevap verdi
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere "paralel devlet" demesine cevap verdi
Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti
Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti
Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu
Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu
Ukrayna, 'Ermeni Soykırımı' ifadesini yasakladı
Ukrayna, "Ermeni Soykırımı" ifadesini yasakladı
Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi
Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi
FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak
FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak
Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı
Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı
Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı
Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı
Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü
Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü
Korona aşısında gönüllü olmak nasıl bir his? Denekler, ne düşündüklerini anlattı
Korona aşısında gönüllü olmak nasıl bir his? Denekler, ne düşündüklerini anlattı
389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386 liradan işlem görüyor
389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386 liradan işlem görüyor
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
Günlük burç yorumları 24 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için 'Bir iftar da benden' kampanyası başlattı
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı
Hayırsever bakkaldan örnek davranış: İhtiyaç sahibi müşterilerinin 6 bin lira borcunu sildi
Hayırsever bakkaldan örnek davranış: İhtiyaç sahibi müşterilerinin 6 bin lira borcunu sildi
Motosikletteki yolcunun metrelerce havaya uçtuğu anlar kamerada
Motosikletteki yolcunun metrelerce havaya uçtuğu anlar kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Harun Tan Fettah Can Aslı Enver Cem Yılmaz
Spor Falcao Loris Karius Ivan Obradovic Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Almanya Ramazan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Minik Hamza 155'i arayarak Türk Bayrağı İstedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 01:06:00. #1.14#
title