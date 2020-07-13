Minik Halil'in yüzü artık gülüyor
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Minik Halil'in yüzü artık gülüyor

Aydın'ın Söke ilçesinde, 2 yıl önce alev alan otomobilde yüzü ve vücudunun bir bölümü yanan ve tedavisi için 3 günde 200 bin lira toplanan 5 yaşındaki Halil Geyik'in koltuk altından alınan dokularla yüzüne uygulanan tedavi, olumlu sonuç verdi.

13.07.2020 16:22 | Son Güncelleme: 13.07.2020 16:28

Aydın'ın Söke ilçesinde, 2 yıl önce alev alan otomobilde yüzü ve vücudunun bir bölümü yanan ve tedavisi için 3 günde 200 bin lira toplanan 5 yaşındaki Halil Geyik'in koltuk altından alınan dokularla yüzüne uygulanan tedavi, olumlu sonuç verdi.

Çalışlı Mahallesi'nde yaşayan Halime (32) ve İsmail Geyik (37) çiftinin çocukları Halil'in, Bodrum'da devam eden tedavisiyle birlikte yüzü yeniden gülmeye başladı.

Süreci AA muhabirine anlatan Halime Geyik, geçen yıl ameliyat masrafını karşılamak için Valilik onayıyla "Ateşe bir damla su dök" kampanyasını başlattıklarını ve 200 bin liranın 3 günde toplandığını söyledi.

Halil'in yüzünün dışarı çıkamayacak kadar kötü olduğunu anımsatan Geyik, "Her şeyden önce Anadolu Ajansı olarak benim sesimi tüm Türkiye'ye hatta dünyaya duyurdukları için teşekkür ediyorum. En başta Halil olmak üzere hepimizin hayallerini gerçekleştirdiniz." dedi.

Ameliyatın içeriğine ilişkin de bilgi veren Geyik şöyle devam etti:

"Türk halkının gücü ve iyilikseverliğini gördük. Ben bir damla su istemiştim ama bana yağmur olup yağdılar. 3 aylık süreçte iki kez ameliyat oldu. Halil şu anda topluma rahatça karışabiliyorsa tüm Türkiye'nin sayesindedir. İki koltuk altından alınan dokularla ameliyat oldu. Yüz çevresine bu dokulardan verildi. Zorlu bir süreçti, 11 saat sürdü ameliyat. Beklentimin üzerinde bir değişim yaşandı Halil'de. Burun ve ağız çevresi çok kötüydü. Dışarı çıktığımızda herkes meraklı gözlerle bakıyordu. Şimdi Halil şapkayı takıp dışarı çıktığında rahatça gidebiliyor."

Evladının ameliyat öncesi içine kapanık bir çocuk olduğunu vurgulayan Geyik, "Bir anne olarak çok mutluyum. Önceleri dışarı çıktığımda insanların bakışları çok rahatsız ediyordu. Evladımın şimdi topluma karışması, bir anne için tarif edilemez bir duygu. Halil de mutlu. 'Anne artık insanlar benden kaçmıyor' diyor." ifadelerini kullandı.

Geyik, Halil'in tedavisi için bir ameliyat daha yapılacağını sözlerine ekledi.

Olay

Söke'de, 2018 yılında içinde oyun oynadığı otomobilde yangın çıkan ve annesi tarafından son anda kurtarılan Halil Geyik'in yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşmuştu.

İstanbul'da bir hastanede yaklaşık 40 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Halil Geyik'in yüzünün tamamı ile vücudunun birçok yerindeki yanık izleri geçmemişti.

Minik Halil'in yüzü artık gülüyor

Kaynak: AA

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