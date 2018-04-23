Minik Golfçülerin 23 Nisan Coşkusu - Hd

Minik golfçülerin 23 Nisan coşkusu

Namık Kemal KILINÇ SERİK,(DHA)

Antalya'nın Serik ilçesinde 'Çocuk evlerinden golfe, golften olimpiyatlara' projesi kapsamında golf eğitimi alan 40 çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Samsun'da başlatılan 'Çocuk evlerinden golfe, golften olimpiyatlara' sosyal sorumluluk projesi kapsamında golf eğitimi alan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türkiye Golf Federasyonu tarafından Antalya'da ağırlandı. Ocak ayında başlatılan projede golf eğitimi alan 8- 12 yaş arasındaki 40 çocuk Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir golf sahasında antrenman yaptı. 23 Nisan'ı da kaldıkları otelde kutlayan çocuklar, öğleden sonra Turkish Airlines Challenge için Antalya'da bulunan profesyonel golfçülerle bir araya geldi.

Minik golfçüler için Challenge Tour'un oyuncuları tarafından 'Golf Klinik' düzenlendi. Çocuklarla yakından ilgilenen profesyonel golfçüler deneyimlerini aktardı. Etkinlik sonunda çocuklar Türk bayraklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.