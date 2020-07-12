Minik Gökalp'in tedavisinin 2,5 ay içinde yapılması gerekiyor
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Minik Gökalp'in tedavisinin 2,5 ay içinde yapılması gerekiyor

Bursa'da, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) tip 2 teşhisi konan 21,5 aylık Gökalp bebeğin, Amerika'daki tedavisi için gerekli olan 2,4 milyon doları toplamak için son 2,5 ayı kaldı.

Minik Gökalp'in tedavisinin 2,5 ay içinde yapılması gerekiyor
12.07.2020 11:15 | Son Güncelleme: 12.07.2020 12:08

Bursa'da, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) tip 2 teşhisi konan 21,5 aylık Gökalp bebeğin, Amerika'daki tedavisi için gerekli olan 2,4 milyon doları toplamak için son 2,5 ayı kaldı. Sosyal medya hesaplarından yardım kampanyası başlatan Küçük ailesi, devlet büyükleri, iş adamları ve vatandaşlardan yardım bekliyor.

Bursa'da, SMA tip 2 hastası Gökalp bebek, ciğerlerinin gelişmesi ve nefes alabilmesi için 'Bibap' denilen cihaza bağlı tutuluyor. Gökalp'in ise bu hastalığı yenerek, hayata tutunabilmesi için dünyada sadece Amerika'da uygulanan ve yüzde 95 başarı oranı ile yaklaşık 2 milyon 400 bin dolarlık tedavinin uygulanması gerekiyor. Gökalp'in sadece 2 yaş altındaki bebeklere uygulanan 'gen' tedavisi için 2,5 aylık bir süresi kaldı. Gökalp'in tedavisi için sosyal medya hesaplarından yardım kampanyası başlatan Küçük ailesi, devlet büyükleri, iş adamları ve vatandaşlardan yardım bekliyor.

"OĞLUMUN YÜRÜMESİ İÇİN YARDIM BEKLİYORUZ"Gökalp'in durumu hakkında bilgi veren anne Yelda Küçük, "Gökalp'e 11,5 aylıkken SMA tanısı konuldu. Gökalp, 6 aya kadar çok normal bir bebekti. 6 aydan sonra fiziksel hareket olarak gerilemeye başladı. 11,5 aylıkken de Gökapl'in SMA hastası olduğunu öğrendik. Anne babası olarak da ilk zamanlarda kötü dönemler geçirdik. İlk zamanlarda kabullenişimiz de zor oldu. Daha sonra 'Gökalp için ne yapabiliriz' diye araştırmaya başladık. Günde 3 defa olmak üzere fizik tedaviye başladık. Gökalp büyüdükçe bu tedavi zorlaşıyor çünkü istemiyor. Biz şu an devletimizin ücretini karşıladığı ilacı alıyoruz çünkü bu hastalığı durduruyor. Gökalp'in iyileşmesi için yoğun bir şekilde fizik tedaviye devam ediyoruz ama Amerika'daki gen tedavisi için çok umutluyuz. Bu tedavi oğlumuzun iyileşmesi için umut verici bir tedavi. Bu yüzden bu tedaviye ulaşmak istiyoruz. Bu tedavi 2 yaş altı bebeklere uygulanıyor. Biz de oğlumuzun bu tedaviyi alarak, yürüyebilmesi için insanlardan yardım bekliyoruz. Yurt dışında bu tedaviyi alan bebeklerin iyileşme sürecini gördükçe bizim de oğlumuzun bunu yapabilmesini hayal ediyoruz" dedi."GÖKALP'E YARDIM ETMEK İSTEYENLER SOSYAL MEDYADAN ULAŞABİLİR"Çocuğu için yardım bekleyen baba Sefa Küçük, "Gökalp, SMA kas hastası. Bununla alakalı başlatmış olduğumuz bir kampanyamız var. Amerika'da uygulanan gen tedavisi için bu kampanyayı başlattık. Bu tedavinin ücreti 2 milyon 400 bin dolar. Biz şu an bu ücretin yüzde 10'unu tamamladık. 2,5 ay vaktimiz kaldı. Gökalp için Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve iş insanlarından yardım bekliyoruz. Bu tedavi ne kadar erken uygulanırsa o kadar faydalı oluyor. Bu tedavi ile büyük gelişimler görülüyor. Yurtdışında bu tarz bağış kampanyaları ile iyileşen çocuklar var. Klinik çalışmalarda ilacın yüzde 92'lik bir başarısı var. İlaç 2 yaş altı çocuklara uygulanabiliyor. Gökalp'e yardım etmek isteyenler sosyal medya üzerinden 'Gökalp sma' adresinden bize ulaşabilir.  Halkımızın desteği ile Gökalp'in bu tedaviyi alabileceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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