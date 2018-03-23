Minik Gkv'liler 'Su' İçin Şarkı Söyleyip Şiir Okudular

Suyun canlılar için önemine dikkat çekmek ve doğal dengenin korunmasına katkı sağlamak isteyen minik GKV'liler Dünya Su Gününü bir dizi etkinliklerle kutladı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu ikinci sınıf öğrencileri, Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında üzerinde su resmi olan tişörtlerle gün boyu bir birinden farklı etkinliğe imza attı. Öğrenciler, çevreye olan duyarlılıklarını sergilerken, suyun canlılar için hayati önemini dile getiren şarkılar söyleyip şiirler okudular.

Suyun dünya ve canlılar için önemini anlatan sloganların yazıldığı pankartlarla öğretmenleri eşliğinde sınıfları ziyaret ederek su günü hakkında farkındalık oluşturan minik öğrenciler, suyun canlılar ve doğa için önemini anlattı.

Hazırladıkları şiir ve şarkıları okul koridorlarında seslendiren minik öğrenciler herkesin ilgi odağı olurken dünyaya da suyun korunması için önemli mesajlar verdiler. Etkinliklerin hafta boyunca süreceği de açıklandı. - GAZİANTEP