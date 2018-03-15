Minik Gkv'liler Çanakkale Oratoryosunu Sahneledi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programlar start aldı.

Anaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen ilk etkinlikte GKV Özel Anaokulu Cesur Aslanlar ve Dahi Foklar sınıfları öğrencileri istiklal marşının 10 kıtasını ezbere okuyarak ardından Çanakkale Savaşı konu alan oratoryoyu sahnelediler. Minik öğrenciler için hazırlanan Seyit onbaşının kahramanlık öyküsü belgeseli büyük ilgi görürken bütün öğrenciler çeşitli zafer marşlarını da seslendirerek kutlamaya ayrı bir coşku kattılar. Minik öğrenciler ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlara eşlik ederken sahnede görev alan öğrencilerin gösterdikleri sahne performansı dikkat çekti. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü etkinliklerinin hafta boyunca GKV Özel bünyesinde faaliyet gösteren bütün eğitim kurumlarında süreceği de açıklandı.