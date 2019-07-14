Minik futbolcular 15 Temmuz şehitleri anısına ter döktü

15 Temmuz şehitlerini anısına oynanan "2. Uluslararası Spor Extra Trakya Birlik U11 Futbol Turnuvası", oynanan final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Türkiye ve Bulgaristan'dan 24 takımın katılımıyla Edirne Saraçhane Spor Tesislerin'nde gerçekleşen turnuvayı, finalde rakibi Bursa Karacabey Birlikspor'u penaltılar sonucu 4-2 yenen Edirne Şükrüpaşa Atletikspor kazandı.

Şampiyon takım kupasını Edirne Gençlik ve Spor Müdür Vekili Zekeriya Bayrak'dan aldı.

Bayrak, şampiyon takımı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Turnuva koordinatörü Levent Takan, organizasyonu hain FETÖ darbe girişiminin bastırılması esnasında yaşamlarını yitiren 248 şehidin anısına ithaf ettiklerini söyledi.

Turnuvada minik futbolcuların 15 Temmuz şehitleri anısına ter döktüğünü ifade eden Takan, "Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Turnuva yüzlerce sporcuyu Edirne'de buluşturdu. Amacımız spora katkı yapmak ve çocuklarımızın başarılı bir sporcu ve insan olarak yetişmesine katkı sağlamak." dedi.

Turnuvada Gölcük Kardenizspor üçüncü Edirne Şükrüpaşaspor ise dördüncü oldu.

Kaynak: AA