Minik Fatmanur, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Karslı 6 yaşındaki Fatmanur Kaya, ailesiyle umreye gitmek için biriktirdiği 165 lirayı, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Karslı 6 yaşındaki Fatmanur Kaya, ailesiyle umreye gitmek için biriktirdiği 165 lirayı, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Anaokul öğrencisi Kaya, 6 ay önce ailesiyle umreye gitmek için kumbarasında para biriktirmeye başladı.

Bunun üzerine "umre kumbarası" yazan Kaya, iş yerinde olan babasını arayarak, harçlıklarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya bağışlayacağını söyledi.

Ailesinden onay alan Kaya, topladığı paraları, Vefa Sosyal Destek Grubundaki polislere teslim etti.

Baba Mustafa Kaya, kızının bu davranışından memnun olduğunu ve onunla gururlandığını belirtti.

Kaynak: AA