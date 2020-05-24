Minik Eymen, ölen kardeşiyle biriktirdiği parayı ihtiyaç sahiplerine bağışladı
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Minik Eymen, ölen kardeşiyle biriktirdiği parayı ihtiyaç sahiplerine bağışladı

Minik Eymen, ölen kardeşiyle biriktirdiği parayı ihtiyaç sahiplerine bağışladı 6 yaşındaki Eymen Efe'den duygulandıran hareket İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Eymen Efe Delikanlı, geçtiğimiz yıl henüz 2 yaşındayken vefat eden kardeşi ile birlikte kumbarasında biriktirdiği...

24.05.2020 11:19 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:24

Minik Eymen, ölen kardeşiyle biriktirdiği parayı ihtiyaç sahiplerine bağışladı

6 yaşındaki Eymen Efe'den duygulandıran hareket

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Eymen Efe Delikanlı, geçtiğimiz yıl henüz 2 yaşındayken vefat eden kardeşi ile birlikte kumbarasında biriktirdiği parayı, ihtiyaç sahiplerine bağışladı. Eymen Efe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısından yola çıkarak kumbarasındaki paraları hediye alışveriş kartına çevirdi ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz" sloganı ile vatandaşlara çağrıda bulunduğu kampanyadan etkilenen ana sınıfı öğrencisi 6 yaşındaki Eymen Efe Delikanlı, ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar için anlamlı bir harekete imza attı. Geçtiğimiz yıl talihsiz bir kaza sonrası 2 yaşındayken hayata gözlerini yuman kardeşi Eslem Ece ile birlikte kumbarasında para biriktiren Eymen Efe, babası Ömer Delikanlı'ya vefat eden kardeşi için kumbarasındaki parayı ihtiyaç sahiplerine bağışlamak istediğini iletti. Baba Ömer Delikanlı, oğlunun bu isteği karşısında oldukça duygulandı. Kumbarasının içerisinden bin 289 lira çıkan Eymen Efe, babasının da katkısıyla bin 400 lira toparlayarak, bu paraları hediyelik alışveriş kartına çevirdi. Hediye kartlarını da ihtiyaç sahiplerine vermek istediğini belirten küçük Eymen Efe, tüm çocukları da para biriktirmeye ve yardıma muhtaç vatandaşlara destek olmaya davet etti.

"Cumhurbaşkanımız söyledi ben de yaptım"

Davranışıyla örnek olan Eymen Efe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine böyle bir davranışta bulunduğunu belirtti. Eymen Efe Delikanlı, "Cumhurbaşkanımız söyledi ben de yaptım. Biriktirdiğim paralarla aldığım hediye alışveriş kartlarını ihtiyacı olanlara vereceğim. Bütün çocuklar benim gibi para biriktirip ihtiyaç sahiplerine versinler" diye konuştu.

"O an oldukça duygulandık"

Oğlu Eymen Efe Delikanlı'nın bu düşüncesi üzerine çok duygulandıklarını belirten baba Ömer Delikanlı, "Oğlum, geçtiğimiz yıl vefat eden kardeşi ile bir buçuk sene boyunca biriktirdiği paraların bulunduğu kumbarasını açmamı istedi. Kardeşi için bu paraları bağışlamak istediğini söyledi. O an oldukça duygulandık. Eşimle birlikte gözyaşı döktük. Kumbarada bir hayli bozuk para vardı. Eymen Efe bana bu paraları hediye kartına çevirerek ihtiyaç sahiplerine dağıtmak istediğini söyledi. Kumbaranın içerisinden bin 289 lira çıktı. Biraz da biz ekledik üzerine ve bin 400 liralık hediye kartı aldık. Bu kartları ihtiyaç sahiplerine vereceğiz" dedi.

Minik Eymen, ölen kardeşiyle biriktirdiği parayı ihtiyaç sahiplerine bağışladı

Kaynak: İHA

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