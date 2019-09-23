Minik Eymen'in çığlıkları marketi inletti

23.09.2019 20:07

Ordu'nun Ünye ilçesinde eli market kapısına sıkışan 2 yaşındaki çocuk yaralandı.



Olay, Kaledere Mahallesi'nde özel bir markette saat 18.20'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi ve kardeşiyle markete gelen Eymen Akif K. (2) isimli çocuğun eli, diğer kardeşi market giriş kapısını kapatmak isterken kapının arasında kaldı. Eli sıkışan çocuk çığlık ve gözyaşları içerisinde kalırken, olaya hemen çevredeki esnaf ve vatandaşlar müdahale etti. İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber verilirken, çevredekiler çocuğun elini sıkıştığı yerden kapıyı sökerek kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğu hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. - ORDU

Kaynak: İHA