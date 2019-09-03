Minik eymen'in cesedi buradan çıkarıldı

03.09.2019 20:00

Eymen'in öldürülmesiyle ilgili tutuklanan anne ve sevgilisi, birbirini suçladı (2)

MİNİK EYMEN'İN CESEDİ BURADAN ÇIKARILDI

İzmir'de, annesi Mine Durak ve onun sevgilisi Serkan Erçetin tarafından dövülerek öldürüldüğü belirtilen 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın, elleriyle ayakları bağlanarak bırakıldığı çukur, görüntülendi. Buca'nın Kaynaklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanın içinde, metruk bir yapının bahçesinde bulunan çukura gömülen Eymen'in cansız bedeninin, buradan jandarma ve polisin çalışmalarıyla çıkarıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA