Minik Eymen'in anne ve babasının feryadı yürekleri dağladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Minik Eymen'in anne ve babasının feryadı yürekleri dağladı

Eskişehir'de geçen ay minibüsün çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybeden 6 yaşındaki Mikail Eymen Üzer'in anne ve babasının açıklamaları yürekleri dağladı.

Minik Eymen'in anne ve babasının feryadı yürekleri dağladı
08.07.2020 11:15 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:19

Eskişehir'de geçen ay minibüsün çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybeden 6 yaşındaki Mikail Eymen Üzer'in anne ve babasının açıklamaları yürekleri dağladı. Olayla ilgili konuşan baba Muzaffer Üzer (38), büyük oğlunun 'Baba kardeşim cennete girdi mi?' diye kendisine sorduğunu belirtirken, anne Seyhan Üzer (35) ise, "Bir annenin yapamayacağı bir şey yaptım ve oğlumun çarpma anını izledim. Oğlumu nasıl 7 metre sürükleyebildin, daha süt kokuyordu" dedi.

Eskişehir'de 25 Haziran Perşembe günü yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Mikail Eymen şehir içi yolcu minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Feci olayın ardından ilk defa açıklamalarda bulunan minik Eymen'in anne ve babası İHA'ya konuştu.

"Başınız sağ olsun dediler orada yıkıldım"

Eymen'in acılı babası Muzaffer Üzer kaza günü yaşananları anlattı. Baba Uzer, "Saat 3 gibi dükkana bir telefon geldi 'Oğlunuz bisikletten düşmüş' dediler. Tabii söylemediler bana hemen acile gittim. Baktığımda herkes oradaydı. Zaten içime bir şey geldi. İçeri girdim, 'Oğlun yoğun bakımda' dediler. Aradan üç dört dakika geçti 'Başınız sağ olsun' dediler orada yıkıldım zaten. Allah kimseye böyle bir acı göstermesin. Olaydan bir iki gün sonra araştırmaya çalıştım, kameralara baktım. Oğlum ağabeyiyle beraber durağın biraz ilerisinde bekliyordu. Ağabeyi ile birlikte bisikletle gezmiş" dedi.

"Büyük oğlum 'Baba kardeşim cennete girdi mi?' diyor ağlayasım geliyor, dayanamıyorum"

Minibüs şoförünün oğluna çarptığını bile fark etmediğini savunan Baba Üzer, büyük oğlunun sürekli kardeşini sorduğunu ifade etti. Baba Üzer, "Orada beklerken bir servis arabası duruyor. Orası servis arabasının durağı değil. Servisin geçmesini bekliyor. Servis gider gitmez Mikail Eymen, benim canım oğlum hemen karşıya fırlıyor. Gelen dolmuş kesinlikle bir şeye çarptığını görmüyor. Solundan geldiği halde hiç durmuyor. Çarptığından bile haberi yok. Kafası nerede belli değil. Karpuzcu bağırıyor, dolmuşun içindeki bayan bağırıyor o şekilde duruyor. Büyük oğluma bakıyorum, dalıp gidiyor. Devamlı kardeşini soruyor. 'Baba kardeşim cennete girdi mi?' diyor. Oğlumun psikolojisi yerinde değil. Ben evimi taşıyorum. Duvarlar üstüme geliyor. Ben evde duramıyorum. Bugün benim başıma geldi, yarın başkasının başına gelecek. Bugün ilk defa oraya gittim. Daha oradan hiç geçmedim. Geçmek de istemiyorum. Oradan geçtiğimiz zaman ağlayasım geliyor, dayanamıyorum" diye konuştu.

"Bir annenin yapamayacağı bir şey yaptım ve oğlumun çarpma anını izledim"

Oğlunun kaza anını izlediğini söyleyen anne Seyhan Üzer, "Benim oğlum daha çok küçüktü. Kaç gün geçmesine rağmen olayları hala sindirebilmiş değilim. Bir annenin yapamayacağı bir şey yaptım ben. Aracın oğluma çarpma anını izledim. 'Acaba benim oğlum birden yola fırlamış olabilir mi?' diye ama bakıyorum başka çocuklar da geçiyor. Büyük insanların bile bu tehlikeyle karşı karşıya olduğunu gördüm. Bir de şoförün dikkatsizliği, umursamazlığı gözüme çarptı. Çünkü o bir şoför sürekli sağda solda gözü olması lazım. Orada ekmek parası için uğraşıyor ama kaç kişi el kaldırmasına rağmen görmüyor kimseyi" şeklinde konuştu.

"Oğlumu nasıl 7 metre sürükleyebildin, daha süt kokuyordu"

Minibüs şoförüne yüklenen acılı anne Üzer, "Çarptığının bile farkında değil. Dolmuş içinden 'Sen birine çarptın' diye uyarıyorlar. 'Yok canım çarpmadım' diyor. Önümüzden kedi geçse biz eşimle duruyoruz. Eşim de yılların şoförü. Çarpma sesini dahi duymuyor. Tampon içine göçmüş. Sen nasıl çarpma sesini duymazsın? 19-20 ile gitsen fren bastığında durursun. Benim oğlumu sen nasıl 7 metre sürükleyebildin? Bir annenin görebileceği en kötü manzarayla karşılaştım. Ben oğlumu yerde o şekilde gördüm. Ben yaşadım, Allah kimseye yaşatmasın. Bu acıyla birlikte bu evden taşınmaya çalışıyoruz. Çünkü hepimizin psikolojisi bozuldu. Benim oğlum daha süt kokuyordu. Benim onun üzerinde hayallerim vardı. Umutlarım vardı. Ben oğlumun üstünü giydirdim, 5 dakika sonra haberi geldi" ifadelerini kullandı.

"Kontrolsüz bir araç kullanımı olduğunu düşünüyoruz"

Üzer ailesinin Avukatı Özgül Kirazcı ise, caddenin trafik konusunda karmaşık olduğunu belirterek, "İnşallah olay aydınlanır. Burada maalesef kontrolsüz bir araç kullanımı olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki buna savcı ve hakim karar verecek. Çok fazla kaza yaşanan bir bölge olay yeri aslında burası. Birkaç gün öncesine kadar yine bir anneyle çocuğa araç çarpıyor. Gördüğünüz gibi manavlar yaya kaldırımına sergi açmışlar hatta tartı koymuşlar. Yaya kaldırımları zapt edilmiş durumda. Servis şoförleri istedikleri gibi park ediyorlar. Durak olmayan yerlere park ediyorlar. Zabıtalar o gün insanların isyanı üzerine olaydan sonra ceza kesiyorlar. Zabıtalar işlem yapmasına rağmen hala aynı şekilde esnaf yaya kaldırımını işgal etmeye devam ediyor. Bu şekilde kazaya sebebiyet vermiş oluyorlar. Çok yavaş gitmesi gereken araçların hızlı gitmesi maalesef böyle kazalara sebebiyet veriyor diye düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Caddede park sorunu başta olmak üzere çeşitli sorunların olduğunu aktaran mahalle sakinlerinden Selamet Öz şunları söyledi:

"71 Evler mahallesinde 30 yıldır ikamet ediyorum. Bu yol aslında 12 metre 40 santimetre ama bu yolu küçülttüler. Esnafa yer açılsın diye kaldırımı büyüttüler. Burası servis yolu bu arabalar park ettiği müddetçe burada çocuk da çarpılır, kadın da çarpılır, adam da çarpılır. Bir kere burada trafik polisi lazım bana zabıta lazım değil. Zabıtayla benim işim yok kardeşim."

"Kaza nasıl olmuştu"

Kaza, geçen ay Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi Kafkas Sokak üzerinde geçen meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen minik Eymen'e Orhan Ç. idaresindeki 26 M 0085 plakalı minibüs çarptı. Aracın altında kalan Eymen kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı Güncel
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu Ekonomi
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi Ekonomi
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
15 yaşındaki genç, 'Neden kadınlara bakıyorsunuz?' diye uyaran yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu 3. Sayfa
15 yaşındaki genç, "Neden kadınlara bakıyorsunuz?" diye uyaran yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı Güncel
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor Güncel
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Son Dakika: BDDK'dan banka müşterilerine krediler konusunda kolaylık çağrısı
Son Dakika: BDDK'dan banka müşterilerine krediler konusunda kolaylık çağrısı
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum
Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı: ABD'de bir kişinin ölümüne sebep olan 'beyin yiyen amip' Türkiye'de de var
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı: ABD'de bir kişinin ölümüne sebep olan "beyin yiyen amip" Türkiye'de de var
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için teknik direktör isyanı: Mart ayında bir hocayla anlaşmaması skandal
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için teknik direktör isyanı: Mart ayında bir hocayla anlaşmaması skandal
Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor
Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Başakşehir yenilgisi sonrası Mustafa Yumlu isyan etti: Hakem maçın içine etti
Başakşehir yenilgisi sonrası Mustafa Yumlu isyan etti: Hakem maçın içine etti
CHP'lilerin yolsuzlukla suçladığı isim İBB Genel Sekreteri oldu
CHP'lilerin yolsuzlukla suçladığı isim İBB Genel Sekreteri oldu
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu
Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
Deniz Bulutsuz'un avukatı, Ozan Güven'in tutuklanması için mahkemeye başvuracak
Deniz Bulutsuz'un avukatı, Ozan Güven'in tutuklanması için mahkemeye başvuracak
Hobi amaçlı görüntüleme yaparken Antalya'da dünyanın en zehirli balığını kaydetti
Hobi amaçlı görüntüleme yaparken Antalya'da dünyanın en zehirli balığını kaydetti
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Milan, 2-0 geri düştüğü maçta Juventus'u 4-2 yendi
Milan, 2-0 geri düştüğü maçta Juventus'u 4-2 yendi
İstanbul'da bugün aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
İstanbul'da bugün aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti
Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti
Hasan Ali Kaldırım, soyunma odasında unuttuğu kaptanlık pazubandını teknik heyet getirse de takmadı
Hasan Ali Kaldırım, soyunma odasında unuttuğu kaptanlık pazubandını teknik heyet getirse de takmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Erol Katırcıoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Davran Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Su İzmir Çocuk Başakşehir
Şu an buradasınız: Minik Eymen'in anne ve babasının feryadı yürekleri dağladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 11:19:28. #1.15#
title