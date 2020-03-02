Minik Eylül'ün ölümüne neden olan şoföre 5 yıl hapis ve tahliye kararı

02.03.2020 12:29 | Son Güncelleme: 02.03.2020 12:45

Avcılar'da 7 Kasım 2019'da servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden Eylül Mirzaoğlu'nun (8) ölümüne ilişkin tek tutuklu sanık servis şoförü Hüseyin Yıldırım hakkında karar açıklandı. Mahkeme sanığın 5 yıl hapsine ve tahliyesine hükmetti. Öte yandan Bölge Adliye Mahkemesi kararı onadığı takdirde sanık yeniden cezaevine girecek.



Avcılar'da 7 Kasım 2019'da Mehmetçik İlköğretim Okulu'nda bahçeye giren servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden Eylül Mirzaoğlu'nun ölümüne ilişkin davada karar açıklandı.



Küçükçekmece 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Hüseyin Yıldırım ile minik Eylül'ün babası müşteki Cahit Mirzaoğlu ile annesi Azize Mirzaoğlu hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları ile çok sayıda izleyici de katıldı.



"ATK raporu: Şoför asli kusurlu"



Mahkeme başkanı Adli Tıp Kurumu'ndan (ATK) gelen raporda sanık servis şoförünün asli kusurlu maktulün ise kusursuz olduğu aktardı. Rapora karşı beyanı sorulan sanık bir diyeceği olmadığını söyledi.



"Bir anne olarak en ağır cezayı almasını istiyorum"



Duruşmada beyanda bulunan minik Eylül"ün annesi Azize Mirzaoğlu ise okul yönetiminden de şoförden de şikayetçi olduğunu söyleyerek "5 yıl 6 yıl alması yüreğime yetmiyor. En ağır cezayı almasını istiyorum bir anne olarak" dedi.



Sanık avukatı "Bu bir kaza"



Savunma yapan sanık avukatı ise müşteki ailenin mağduriyetinin telafisinin mümkün olmadığını söyleyerek "Ama bir mağduriyet başka bir mağduriyet ile telafi edilemez. Taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan tutukluluğa karar vermek doğru değil. Ben Cahit Bey'in öfkesini de anlıyorum. Bir annenin babanın evlat acısını biz anlamaya çalışırız. Ama benim müvekkilimin kızı da 8-9 yaşında yanlış bir iğne sonucu hayatını kaybetmiştir. O daha iyi anlar müştekileri. Müvekkilimin tek kusuru kızcağızı görmemesi. Bu bir kaza. Her yerde herkesin başına gelebilecek bir durum bu" şeklinde savunma yaptı.



"Eylül nerede şu anda"



Duruşmada sanık avukatı savunma yaparken müşteki Cahit Mirzaoğlu "Eylül nerde şu anda" diyerek tepki gösterdi. Savunmasına devam eden avukat asli kusurun okul yönetimine ve servis şoförüne ait olduğunu söyleyerek müvekkilinin beraatını istedi.



"Sakin olmak zorundasın"



Mahkeme başkanı duruşmada sık sık söz almak isteyen Cahit Mirzaoğlu'na "Biz seni anlıyoruz saygılı davranıyoruz. Çektiğin acıyı da anlamaya çalışıyorum. Ama sakin olmak zorundasın. Ben senin kalbini kırmak istemiyorum" dedi.



"Olayın sıradan bir trafik kazası olarak değerlendirilmesi mümkün değil"



Müşteki avukatı sanık avukatının savunma sınırlarını aşan beyanlarını kabul etmediklerini söyleyerek "Eğer dikkatli bir şoför olsaydı hostes 'çocuk' diye bağırdığında frene basardı ve bu kaza olmazdı. Bu olayın sıradan bir trafik kazası olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. ATK raporunda da sanığın asli kusurlu olduğu tespit edilmiştir. Olayın bilinçli taksir şartlarını taşıdığı görüşündeyiz. Sanığın 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluğa devam yönünde hüküm kurulmasını talep ediyoruz" dedi.



"Alacağı ceza acımı soğutmayacak"



Cahit Mirzaoğlu ise servis şoförünü göstererek "Benim kızımı öldüren budur. Alacağı ceza hiçbir şekilde acımın soğumasına sebep olmayacaktır. Öncelikle sanığın cezalandırılmasını ve tutukluluğun devamına karar verilmesini talep ediyorum" dedi.



"Bu olayı asla yaşamak istemezdim"



Sanık Hüseyin Yıldırım sadece bir konuda konuşmak istediğini söyleyerek" İstanbul'un tüm ilçelerinde benim yaptığımın hata olduğunu örnek olarak göstersinler. Ben bu olayı asla yaşamak istemezdim ben de bir evlat kaybettim. Ben doktor hatasından evladımı geri getiremedim. Vicdanen rahat değilim. Ben bilinçli yapmadım bunu. Okul yönetimi bu konuda en suçlusu. Koca çöp kamyonu bile girip çıkıyor oraya" dedi.



Kararını açıklayan mahkeme sanık Hüseyin Yıldırım'ın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 5 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın tahliyesine de karar veren hakim olayda tali kusurlu kişi ya da kişiler hakkında da suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Öte yandan sanık Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı onamasının ardından yeniden cezaevi girecek.



"Önlem alınması için illa birilerinin ölmesi mi gerekiyordu"



Duruşmanın bitmesinin ardından açıklama yapan müşteki avukatı Fuat Aydın olayın basit bir trafik kazası olmadığını düşündüklerini söyleyerek "3. duruşmada bugün karar verildi. Verilen karar ne olursa olsun ailenin acısını dindirmeyecekti, çocuklarını da geri getirmeyecekti. Örnek bir karar olsun alınan karar caydırıcı olsun ki bir daha Eylül'ler ölmesin. Bu olaydan sonra Avcılar İlçe Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalarda ilkokullarda servis araçlarında farklı kapıların açıldığını öğrendik. Bu bizi hem mutlu etti hem de biraz üzdü. Bu tip önlemlerin alınması için illa birilerinin ölmesi mi gerekiyordu" şeklinde konuştu.



"Hiçbir indirim yapılmadı"



Sanığın 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını söyleyen müşteki avukatı Aydın "Hiçbir indirim yapılmadı. Tahliyesine karar verdi. Dosya İstinaf Mahkemesi'ne gidip geldikten sonra kalan cezasını çekeceğine inanıyoruz usul bu şekildedir" dedi.



Eylül'ün babası Cahit Mirzaoğlu ise okul yönetiminden ve servis şirketinden de şikayetçi olduğunu söyledi.



İddianameden



Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede servis şoförü Hüseyin Yıldırım'ın servis aracıyla okul bahçesine giriş yaparken bahçe içerisinde manevra yaptığı açıklanmıştı. Şoförün bahçe içerisindeki Eylül Mirzaoğlu'na çarptığının açıklandığı iddianamede, 8 yaşındaki çocuğun hastanede hayatını kaybettiği aktarılmıştı. Sanık Yıldırım hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA