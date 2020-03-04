Minik Eylül'ün ölümüne neden olan sanığın tahliyesine itiraz

04.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:50

Avcılar'da Mehmetçik İlköğretim Okulu'nda bahçeye giren servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden Eylül Mirzaoğlu'nun ölümüne ilişkin 2 Mart' da verilen tahliye kararına Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Avcılar'da 7 Kasım 2019'da servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden Eylül Mirzaoğlu'nun (8) ölümüne ilişkin tek tutuklu sanık servis şoförü Hüseyin Yıldırım geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti. Yıldırım'ın tahliyesine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi.

İtiraz dilekçesinde kazanın oluşumu, sanığın bilirkişi raporu ile tam ve asli kusurlu olduğu, ölenin ise, kusuru olmadığının tespit edildiği aktarıldı. Dilekçede 5 yıl hapis cezası verilmesine rağmen, sanığın tahliye edildiği ifade edildi. Dosyanın istinaf incelemesine tabi olacağı, delil karartma ve kaçma şüphesi göz önüne alınarak serbest bırakma kararının hukuka uygun olmadığı itirazda gerekçe gösterildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanığın yeniden tutuklanması talep edildi.

(Melike İnal/İHA)

Kaynak: İHA