Minik Eslem'in 'Pilli bebek' mutluluğu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Minik Eslem'in 'Pilli bebek' mutluluğu - Haber
23 Nisan, Kızılay, Çorlu, Haber

Minik Eslem'in 'Pilli bebek' mutluluğu

Minik Eslem'in 'Pilli bebek' mutluluğu Tekirdağ'da ikamet eden 3,5 yaşındaki Eslem'in pilli bebek isteğini geri çevirmeyen Türk Kızılayı Çorlu Şubesi Başkanı Alican Yılmaz ve Kızılay görevlileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle minik Eslem'i evinde ziyaret ederek istediği...

23.04.2020 17:38 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:38
Minik Eslem'in 'Pilli bebek' mutluluğu

Minik Eslem'in 'Pilli bebek' mutluluğu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da ikamet eden 3,5 yaşındaki Eslem'in pilli bebek isteğini geri çevirmeyen Türk Kızılayı Çorlu Şubesi Başkanı Alican Yılmaz ve Kızılay görevlileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle minik Eslem'i evinde ziyaret ederek istediği bebeği teslim etti.

Kızılay Çorlu Şubesi'ne yapılan yardım başvuruları ve talepleri inceleyen ekipler önceki gün Ahmet Sevim'in evine giderek tespit yaptı. Tespit sırasında Kızılay görevlilerinden pilli bebek isteyen Ahmet Sevim'in 3,5 yaşındaki kızı Eslem istediği çocuk bayramında gerçek oldu.

Hediye paketine sardıkları oyuncak bebeği Sevim ailesinin Ergene İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine götüren Kızılay Çorlu Şubesi Başkanı Alican Yılmaz ve Kızılay görevlilerini burada minik Eslem ve babası karşıladı.

Hediyesini görünce mutlu olan ve pilli bebeğine sımsıkı sarılan Eslem'in babası Ahmet Sevim Kızılay görevlilerine teşekkür etti.

Kızılay Çorlu Şubesi Başkanı Alican Yılmaz da, Kızılay ekiplerinin tespit çalışmaları sırasında Eslem'in pilli bebek isteğini ilettiğini belirterek, "Eslem'in isteğini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile yerine getirdik. Kendisini mutlu görmek bizleri de mutlu etti" dedi.

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Bakan Koca'dan gülümseten 'Bana yaklaşma' göndermeli 23 Nisan paylaşımı Haber
Bakan Koca'dan gülümseten "Bana yaklaşma" göndermeli 23 Nisan paylaşımı
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü Haber
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü
23 Nisan'ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Haber
23 Nisan'ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı'yı hatırlatıp Türkiye'ye teşekkür ettiler Haber
173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı'yı hatırlatıp Türkiye'ye teşekkür ettiler
Gazi Meclis'in 100. yılı! TBMM 23 Nisan'a özel olarak toplandı Haber
Gazi Meclis'in 100. yılı! TBMM 23 Nisan'a özel olarak toplandı
Hukukçular koronadan etkilenen kiracıları uyardı: Üç seçeneğiniz var Haber
Hukukçular koronadan etkilenen kiracıları uyardı: Üç seçeneğiniz var
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
Fenerbahçe, Atatürk'ün TBMM önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'na astı
Fenerbahçe, Atatürk'ün TBMM önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'na astı
Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü
Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü
Yasağa rağmen sokağa çıkan alkollü, ambulansa otostop çekti
Yasağa rağmen sokağa çıkan alkollü, ambulansa otostop çekti
Evde kalan çocukların balkonlardaki 23 Nisan coşkusu! Hep bir ağızdan söylediler
Evde kalan çocukların balkonlardaki 23 Nisan coşkusu! Hep bir ağızdan söylediler
Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı
Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı
Ercüment Ovalı, 'Sosyal medyada şov yapıyor' eleştirilerine yanıt verdi
Ercüment Ovalı, "Sosyal medyada şov yapıyor" eleştirilerine yanıt verdi
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti
İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu
İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu
Ahırın damını kazıp içeri giren ayı, talihsiz vatandaşın 25 koyununu telef etti
Ahırın damını kazıp içeri giren ayı, talihsiz vatandaşın 25 koyununu telef etti
Koronavirüs nedeniyle kapatılan AVM'ler, 8-15 Mayıs tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor
Koronavirüs nedeniyle kapatılan AVM'ler, 8-15 Mayıs tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor
Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir
Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Özel hastanelerin koronavirüs testi oyunu: Test bedava, kıyafet 120 TL
Özel hastanelerin koronavirüs testi oyunu: Test bedava, kıyafet 120 TL
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı
ABD Başkanı Trump'tan ramazan mesajı: Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir ramazan diliyorum
ABD Başkanı Trump'tan ramazan mesajı: Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir ramazan diliyorum
CNN International, Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil
CNN International, Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimi düşünmüyoruz
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimi düşünmüyoruz
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak
Zeydan Karalar: Ekmeği 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım
Zeydan Karalar: Ekmeği 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım
İrlanda ekibi Drogheda United, Türkiye'ye koronavirüs yardımı için Osmanlı'yı hatırlatarak teşekkür etti
İrlanda ekibi Drogheda United, Türkiye'ye koronavirüs yardımı için Osmanlı'yı hatırlatarak teşekkür etti
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı
Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi
Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi
Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi
Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül
Magazin Kibariye Deniz Seki Cem Yılmaz Hande Yener
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Çocuk Nisan 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Minik Eslem'in 'Pilli bebek' mutluluğu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 19:28:59. #1.15#
title